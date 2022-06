El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado que “los resultados de Andalucía demuestran que “la gente quiere cambio, se percibe un fin de ciclo claro del socialismo y de sus socios radicales que no quieren bajar los impuestos, que no nos quieren dar el agua y que no quieren seguir viviendo el caos sanitario”. En estos términos se ha referido Carlos Mazón tras ser preguntado por los periodistas por una valoración de los resultados de las Elecciones en Andalucía en la que ha dado la enhorabuena a Juanma Moreno y ha destacado que “ha trabajado mucho para demostrar que el cambio en Andalucía era posible y que bajar impuestos es sinónimo de reforzar la sanidad, la educación y las políticas sociales”. ”.

El presidente del PPCV ha asegurado que “España quiere cambio, Andalucía ha probado el cambio y se ha demostrado que es positivo”. Carlos Mazón ha asegurado que “poner tu tierra como objetivo siempre es positivo y se demuestra que con socios radicales no se va a ningún sitio y que se puede gestionar bien la sanidad, garantizar la libertad educativa”. En este sentido, ha afirmado que “Andalucía tiene una gran trascendencia a nivel nacional y lo que se ha demostrado es que toda España se está dando cuenta que quien tenemos un problema somos todos nosotros porque Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno”. “En la Comunitat Valenciana padecemos el Gobierno de Sánchez que nos niega las inversiones, el agua y la financiación. Los mínimos requisitos que necesitamos para avanzar. Pedro Sánchez nos lo está negando ante el más que evidente silencio y falta de reivindicación de Puig”. Carlos Mazón ha recordado que “los valencianos tenemos un problema con Sánchez y con el socialismo que se niega a bajar los impuestos y que tiene una falta de coherencia en los códigos éticos y de dignidad que está demostrado tanto el gobierno de Sánchez como el Consell de Puig”. Por último, Mazón ha reiterado que “estamos preparados para este cambio, tenemos esta responsabilidad. Los valencianos quieren liderazgos claros, que trabajen desde la moderación y que defiendan nuestra tierra. Las políticas nacionalistas y socialistas lo único que han traído es enfrentamiento dentro de la Comuntiat Valenciana con el agua, con la lengua, con la sanidad, con la gestión de los recursos públicos”.