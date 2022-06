El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha replicado este martes al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que "la que no está para fiestas es la pobre niña que sufrió los abusos" del exmarido de la consellera de Igualdad y portavoz del Consell, Mónica Oltra, y ha afirmado que esta situación "la podía haber evitado".

Así se ha expresado el líder 'popular' en unas declaraciones facilitadas por la formación. "Esta fiesta, que para mí es un bochorno, la podía haber evitado Ximo Puig hace muchos meses", ha dicho en alusión a las palabras del 'president', quien este lunes aseguró que no estaba "para fiestas" al ser preguntado por si le sorprendió el carácter festivo del acto de cierre de filas con Oltra que celebró Compromís el sábado.

Mazón se ha preguntado "¿por qué Puig no lo ha hecho? y ¿por qué sigue sin hacerlo?". "¿Cómo es posible que desde que conocimos la sentencia de los abusos hace muchos meses el presidente de la Generalitat no haya tomado ninguna decisión?", ha criticado Mazón, quien ha agregado que "a esta situación de fiesta y de bochorno no habría que haber llegado, y se ha llegado por Ximo Puig".