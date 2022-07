Puig anuncia una rebaja fiscal a la empresa familiar en la Ley de Presupuestos de 2023

Días de anuncios en la política. A las propuestas desgranadas por Pedro Sánchez en el Debate de estado de la nación en el Congreso se suma Ximo Puig quien, desde Elx, ha anunciado una rebaja fiscal para las empresas familiares. El objetivo, ha dicho el 'president' de la Generalitat en el acto 'Converses de futur' , es "no limitar el crecimiento de las empresas" porque la Comunitat Valenciana necesita "empresas de mayor tamaño".

"El problema más grave de nuestra economía para la productividad y la innovación es el tamaño de nuestras empresas", ha asegurado el jefe del Consell quien ha indicado que pese a que "lo pequeño es hermoso, lo grande también". Así, en el objetivo de no limitar el crecimiento en un territorio en el que la "empresa familiar está absolutamente presente", Puig ha indicado que se elaborarán medidas fiscales para poder dar apoyo a estas compañías y facilitar su ampliación.

En este sentido, ha asegurado que su deseo es que se pueda hacer viable en el próximo presupuesto de la Generalitat, los de 2023. Esta modificación entraría dentro de la Ley de acompañamiento a las cuentas autonómicas donde, además de las medidas de fiscalidad, el Ejecutivo autonómico también prevé incorporar otras modificaciones legales variadas, desde cambios en la Ley de Participación hasta la modificación en la Ley de Carreteras.

Puig ha indicado que la empresa familiar está "absolutamente presente en la Comunitat Valenciana" y que por ello es necesario impulsar "medidas precautorias en el ámbito fiscal para que no se produzca ningún efecto negativo". No obstante, su puesta en marcha no llegaría hasta enero una vez que entren en funcionamiento las nuevas cuentas y las Corts den visto bueno al proyecto legislativo que las acompaña.