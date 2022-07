El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado hoy que el impuesto turístico -cuya tramitación se aprobó ayer en les Corts- “es un error que hará perder competitividad a la Comunitat Valenciana”.

Mazón se ha pronunciado así en su visita al municipio de Onda. El presidente del PPCV ha calificado de “engaño” la medida y ha insistido en que “no es una tasa, es un impuesto, que pagarán todos los ciudadanos, también los de la Comunitat Valenciana”.

“Hablar de nuevos impuestos siempre es un error, y en este caso además contribuirá a la despoblación porque no hay incentivos y no está ligado al medio ambiente, va a ir a la caja política de Ximo Puig, que es quien lo va a cobrar. Este impuesto no tiene nada que ver con la regeneración del medio ambiente y de la sostenibilidad”, ha señalado.

Mazón ha indicado que en un mercado “tan competitivo como el turístico, en el que nos jugamos mucho todos los días con destinos alternativos, este impuesto nos manda al abismo de la competitividad”. “Unos pocos euros hacen perder posicionamiento a la Comunitat Valenciana”, ha manifestado.

“Si a esto le sumamos el desastre del Imserso, tan necesario para desestacionalizar el turismo y para nuestro turismo de interior, se está machacando uno de los pilares fundamentales para nuestro presente y futuro. Jugar con impuestos a turistas de fuera y de dentro es un error”, ha insistido.

Afán recaudatorio

Por otro lado, Carlos Mazón, que ha visitado un parque fotovoltaico y una empresa azulejera, ha asegurado que “el precio del gas y de la energía es inasumible y la solución no está en poner un impuesto populista que no beneficie directamente al ciudadano. El ciudadano lo que necesita es que se topen las comisiones y que el dinero pueda quedarse en el bolsillo del consumidor”.

“Se necesitan medidas concretas de verdad que beneficien a los ciudadanos y huir del afán recaudatorio de Sánchez que no beneficia en nada. Hay otra manera de hacer las cosas, creo en las posibilidades de esta Comunitat y no en machacarla con tanto impuesto y falso titular”, ha concluido.