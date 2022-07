El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, se ha referido esta mañana a la reforma de la financiación a preguntas de los periodistas tras una visita a un centro de inserción laboral en Torrefiel.

Feijóo ha dicho que la reforma de la financiación es un asunto de trascendencia y complejidad, pero ha cargado contra el Gobierno de Sánchez, del que ha dicho que ha engañado a los ciudadanos porque dijo que avanzaría en la reforma esta legislatura y no ha propuesto nada.

Según señala, el pacto vigente es el de 2019 del PSOE con independentistas, que impusieron al resto de autonomías y que la reforma no se hará porque ERC no la exige.

Ha dicho que es partidario de financiar el coste real de los servicios y para ello la población es determinante. Algo que es más perentorio para la Comunitat Valenciana y Murcia porque son las que tienen peor financiación por población ajustada.

"Es prioritario y no se ha hecho porque no pueden sacar nada sin ERC y no habrá modelo hasta que ERC no diga que sí, porque lo que quiere es un modelo distinto. Yo estaba en 2019 en las reuniones y vi que era el modelo pactado con ERC", ha señalado.

Sobre el derecho civil valenciano ha dicho que es posible cambiar la Constitución porque hay un consenso valenciano y herramientas para hacerlo, pero que a él como presidente gallego, cuando han legislado sobre derecho civil el Gobierno siempre ha recurrido.