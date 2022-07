Aitana Mas pide la salida de Colomer 24 horas después de ratificarlo Puig

La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, torció el gesto este viernes cuando le preguntaron por la posición del Consell sobre la tasa turística. No llevan bien los socios del Botànic, Compromís y Unides Podem, lo que parece un doble discurso de los socialistas, que han apoyado comenzar el trámite para convertir en ley autonómica la implantación de la tasa turística, pero que tienen en el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, la principal voz en contra de su aplicación. La también portavoz del ejecutivo, Aitana Mas, lleva días mostrando su malestar con la posición del secretario autonómico, que no deja pasar ninguna oportunidad de sacar pecho sobre una posición que incomoda a los socios.

Circunloquio que recuerda a Oltra

Mas ha usado este viernes una frase que recordó al circunloquio que miembros de su partido, Compromís, o del PSPV utilizaban en los días previos a la dimisión de Mónica Oltra como vicepresidenta del Consell, el pasado mes de junio. «Tiene que tomar una decisión personal», una forma de abrirle la puerta de salida. Parece la moneda que ahora Compromís devuelve a los socialistas. El mensaje de Mas es claro. «Si alguno no se siente cómodo con los acuerdos que se toman en el marco del Botànic de manera unitaria, con codecisión, consenso y diálogo, tendrá que tomar decisiones personales». La tasa turística empieza a ser factor de inestabilidad en el Botànic.

Las palabras de Mas en las que de alguna forma muestra la puerta de salida al secretario autonómico chocan con las del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apenas 24 horas antes. Puig aseguró este jueves que «por supuesto» mantiene su confianza en Colomer, de quien dijo que «ha hecho un gran trabajo en favor del turismo» y que, desde luego, confía que «lo continúe haciendo».

La posición de Puig es muy distinta a la de Mas. «Todas las personas que formamos parte de un gobierno tenemos que asumir nuestro papel en el gobierno y, desde luego, cada uno tiene su libertad de expresión».

«La posición del Gobierno -señala Mas- es la de los tres grupos del Botànic en las Corts, no es otra. Y es una posición en la que se ha llegado a un diálogo, un consenso con una única solución, texto o medida política sobre tres unidades diferentes que teníamos al respecto», reitera Mas.

Proyecto global y no personal

Los proyectos nacen del Botànic «son globales y no personales y si alguno no se siente cómodo en los acuerdos que se toman en el marco del Botánic de manera unitaria, con codecisión, con consenso, con diálogo, evidentemente tendrá que tomar decisiones personales, pero no me corresponde ni a mí ni al Consell determinar cuáles han de ser», ha añadido.

Colomer ha apuntado varias veces que dimitirá en el caso de que se apruebe la tasa turística, pero el gravamen aún está lejos aún de ser una realidad aunque el Botànic cree que puede aprobarse la tasa antes de que acabe la legislatura. Colomer asegura que no tiene pensado dimitir ahora porque su intención es trabajar precisamente para que no se apruebe en Les Corts.

El grupo parlamentario socialista que lidera Ana Barceló tampoco renuncia a seguir mejorando la propuesta, como la síndica ha repetido en varias ocasiones.

Mientras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer en Benidorm que poner un nuevo impuesto al sector turístico es injusto e inadecuado. Feijóo presentó un decálogo de medidas a los representantes del turismo entre las que se encuentra la renovación del Imserso

Preguntada Mas, la portavoz asegura que este impuesto «no es de partidos sino de necesidad o de idoneidad, creo que el señor Feijóo tendrá un problema con sus compañeros de Málaga, ciudad que estudia su implantación».