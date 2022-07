Agentes de la Policía Nacional, junto con el Grupo de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, han localizado --en buen estado de salud-- a primera hora de la tarde de este viernes al hombre de 77 años y nacionalidad británica que desapareció dos días atrás a la salida de un parque acuático de Benidorm (Alicante).

Los familiares del desaparecido presentaron la denuncia a última hora del miércoles 20 de julio, pues desde las 14.30 horas de ese día no sabían nada de el hombre, únicamente que había salido del parque acuático en el que se encontraban y no había regresado al mismo, han indicado fuerzas y cuerpos de seguridad en un comunicado.

Agentes del Grupo IV de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm iniciaron la investigación y realizaron las primeras pesquisas. Así, buscaron testigos, recabaron todas las imágenes de las cámaras de la zona y comprobaron los trayectos de autobuses y tranvías por si pudieran haber sido utilizado por el desaparecido.

Tras el estudio de las cámaras de seguridad del lugar, los agentes de la Policía Nacional consiguieron ubicar la ultima localización del hombre, que se encontraba cerca de un colegio próximo al lugar de la desaparición. No obstante, no pudieron seguirle más la pista, por lo que los agentes no descartaron que pudiera haberse adentrado en una zona boscosa.

En la mañana del viernes, se organizó un dispositivo especial de búsqueda conformado por agentes de la Brigada de la Policía Judicial y de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Benidorm. También participaron dos drones de la Unidad de Medios Aéreos-Drones de la Comisaría Provincial de Alicante.

Al tratarse de una zona escarpada y de difícil acceso, los agentes no pudieron avanzar por el lugar donde pensaban que podía encontrarse el desaparecido, y solicitaron el apoyo de helicóptero del Grupo de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que finalmente consiguió localizar y rescatar al desaparecido en aparente buen estado de salud.

El varón fue trasladado al Parque de Bomberos de Benidorm, donde fue atendido en un primer momento, y desde allí al Hospital de la Marina Baixa en Villajoiosa (Alicante), en el que se recupera favorablemente en compañía de sus familiares.