La doctora Elena Casado Pineda, conocida en redes sociales como @Medicilio, ha relatado una experiencia en el paritorio que no ha dejado indiferente a nadie. Como muestra, su mensaje ha contado con decenas de miles de comentarios en redes sociales, entre los que no han faltado usuarios que apoyaban su postura y otros que la criticaban.

La anestesióloga del hospital de Gandía destapó un parto atípico al que asistió recientemente. En el mismo, cuenta, fue requerida por la matrona para “un caso especial”. En el mismo la mujer que estaba dando a luz y quería “un parto totalmente natural” estaba muy cansada y “no podía más”. Como anestesista de guardia fue requerida por la futura mamá para recibir una epidural que aliviara el dolor, pero sorprendentemente se encontró con la oposición del marido.

Os voy a contar lo que acaba de pasar.



Que igual os pone de mala hostia, pero así entendéis como me pongo cuando alguien cuestiona cuando una mujer se quiera poner la epidural y se la intente manipular.



Me ha llamado la compañera matrona:

"Puedes venir? Tengo un caso especial." — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) 26 de julio de 2022

"Pero no te la pongas, que estás de ocho, un empujón y ya está, tu madre no quiere”. Esto es lo que aconsejaba el hombre, ante lo que se encontró con la firmeza de la propia @Medicilio, que le respondió: "Mira, aquí quien decide es ella, yo os dejo quedaros a los acompañantes para la epidural, pero si la sigues intentando hacer sentir mal te voy a echar fuera para hablar con ella...”.

La doctora Casado procedió por tanto a aplicarle la anestesia a la mujer, pues según su parecer “la epidural es un derecho y tiene derecho a no tener dolor. Y la que lo elige es ella”. Para concluir, la anestesióloga quiso aclararle a la madre lo siguiente: "Quiero que tengas claro que esto no es un fracaso, que no es aguantar más o menos. Que estás siendo una jabata y lo estás haciendo fenomenal. Que tú estás bien, el bebé está bien. Y estás pariendo exactamente como tú quieres".

Final feliz

La médico quiso relatar de la siguiente forma el final de la historia: “Acabo de pasar a ver a la chica. Ya ha tenido al bebé y me ha dicho que super bien que no le ha dolido y que ha empujado genial. Y la compañera matrona me ha dicho que la madre misma lo ha cogido mientras daba a luz y ha sido precioso”.