El Consell pedirá más recursos al Estado para unas cuentas expansivas

La Generalitat llegará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 27 de julio en Madrid con un nuevo representante pero con sus reivindicaciones prácticamente intactas respecto a anteriores ediciones. Aunque el Ministerio de Hacienda no ha incluido la financiación entre los puntos a abordar en el orden del día, la reforma del sistema de reparto de fondos volverá a estar sobre la mesa del Gobierno.

Como paso previo a la cita, en la víspera se reunió la comisión mixta Consell-Corts sobre la materia, un encuentro en el que el conseller de Hacienda, Arcadi España, trasladó al resto de grupos parlamentarios y a los expertos que la componen las propuestas que defenderá la Comunitat Valenciana en financiación pese a no aparecer en la agenda oficial del encuentro. La principal novedad es que el gobierno valenciano solicitará a Moncloa generosidad en el reparto de los recursos y reclamará recibir más fondos tanto por la liquidación tributaria de 2021 como por las entregas a cuenta que se proyecten para 2023.

Nuevo intérprete, misma música

Será el estreno de Arcadi España en este foro, donde sustituye a Vicent Soler, exconseller de Hacienda y encargado de defender los intereses valencianos a estos cónclaves en los últimos años. Por eso, el primer compromiso que expuso España ayer ante la comisión fue que la posición de la Generalitat va a permanecer inalterable ante el ministerio y el resto de consejeros autonómicos de Hacienda.

Así, el propio titular de Hacienda avanzó antes de la comisión mixta que hoy insistirá en la necesidad «urgente» de reformar el sistema de financiación, abogará por mantener los mecanismos de compensación transitorios hasta entonces y exigirá buscar soluciones a la deuda histórica valenciana, especialmente en un contexto de subida de los tipos de interés como el actual.

Asimismo, Arcadi España recordará a la ministra María Jesús Montero el compromiso adquirido hace ahora un año ante Soler para celebrar un pleno monográfico del CPFF sobre financiación, algo que todavía no ha sucedido y que para España es vital para que la autonomía sea «viable financieramente».

La Generalitat también reclamará a Montero el establecimiento de un déficit asimétrico entre las diferentes autonomías. El conseller celebró que el Gobierno comunicara ayer una flexibilización del déficit autorizado a las autonomías -del 0,1 al 0,3 %-, pero en la conselleria entienden que es de justicia que se permita un mayor margen de endeudamiento a aquellas autonomías que salen peor paradas del sistema de financiación, ya que no parten de una situación de igualdad.

Para seguir compensando ese maltrato y mantener cierta capacidad de gasto público con el que financiar los servicios públicos básicos, Arcadi España planteará ahora al Gobierno un aumento de la liquidación de 2021 y de las entregas a cuenta relativas a 2023. Es decir, que el Ejecutivo sea generoso con la estimación de los recursos tributarios que se ingresarán a lo largo del ejercicio próximo y que el Estado central adelanta a cada territorio. Esas previsiones se nivelan a año vencido, calculando la diferencia entre lo proyectado y los ingresos finales recaudados.

«La prioridad es conseguir un volumen de recursos importante» con los que elaborar unos presupuestos autonómicos de 2023 «expansivos» y que «permitan abordar con garantías la gestión de la covid y de la guerra», defendió el conseller de Hacienda.

Ultras al margen, sobre el papel existe unanimidad en Les Corts sobre la financiación. Sin embargo, tanto el PP como Ciudadanos expresaron sus dudas sobre la utilidad del CPFF. Rubén Ibáñez (PP) predijo que el CPFF no aprobará «ninguna cuestión relevante» para la C. Valenciana y lamentó la falta de avances en la materia desde la llegada del Botànic a la Generalitat. Por su parte, Toni Woorward (Cs) pidió al Consell no participar si no se aborda la financiación.

En el bloque de los socios no hubo diferencias de calado. Por parte de Compromís asistió el diputado en las Corts Carles Esteve, responsable de presupuestos tras el paso de Aitana Mas a la vicepresidencia, mientras que por Unidas Podem, Ferran Martínez llamó a exigir un calendario concreto a Hacienda y abogó por una reforma fiscal que eleve los recursos para las autonomías y facilite el consenso.