El PP se lanza en tromba contra Puig y adelanta el inicio de curso

El PP ha dado por finiquitado agosto, mes donde la actividad política da una tregua, y este miércoles ha lanzado un triple ataque contra el Consell y en especial contra su enemigo a batir, el president Ximo Puig. En apenas unas horas los populares han vuelto a pedir la comparecencia del líder del Botànic ante las Corts por el caso del tren de Bejís, han criticado su "sectarismo" por la implantación de los ámbitos en la educación secundaria tumbada por el TSJ y han anunciado una "limitación por ley" de las listas de espera sanitarias ante una "situación insostenible".

El PP aspira a neutralizar así la estrategia que ha diseñado el propio Puig de cara al año electoral y que precisamente busca adelantar el inicio de curso con varios actos potentes y de alta carga ideológica para aplacar el 'efecto Feijóo' y tomar la delantera a los populares.

La portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts, María José Catalá, ha afirmado este jueves que “Puig ya tarda en poner fecha para comparecer en las Corts y dar explicaciones sobre lo ocurrido en el “tren del pánico”. Algo que ya han solicitado en repetidas ocasiones, la última 24 horas antes.

La portavoz ha explicado que “es muy llamativo que a nivel nacional el PSOE y el gobierno esté dispuesto a dar explicaciones sobre lo que ocurrió en ese tren durante el incendio de Bejís y que aquí en las Corts no haya nadie dispuesto a dar la cara. No entendemos por qué el PSOE ha decidido apoyar en el Congreso la propuesta del PP de comparecencia de la ministra y el Consell de Puig esté callado”.

Una dualidad que sin embargo también existe en el PP, ya que mientras los populares valencianos insisten en que el president dé explicaciones en las Corts, sus colegas de Castilla y León han tumbado este mismo jueves una petición para que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, haga lo propio.

Sanidad y educación, otros flancos de ataque

Además, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha dado inicio a las promesas electorales al asegurar que su partido “limitará por ley las listas de espera sanitarias con un tope máximo de tiempo”. El popular ha señalado que una sociedad avanzada “no puede funcionar con una sanidad colapsada” y ha señalado que el PPCV “tiene un proyecto solvente, estudiado y serio para que la sanidad valenciana vuelva a ser un orgullo”.

Mazón ha lamentado que este verano “haya aumentado la lista de espera de las intervenciones quirúrgicas, cuya media es de 98 días, lo que supone 11 días más que en el mes de junio”. “Durante estos meses hemos conocido también noticias preocupantes que ponen en riesgo a los pacientes y a los profesionales. Una plaga de chinches en el hospital Clínico de Valencia, falta de aire acondicionado en el mismo Clínico, en el General de Valencia o en ambulatorios o el fin de las habitaciones individuales en Torrevieja", ha criticado.

El tercer punto de ataque ha sido la política educativa del Consell. La portavoz de Educación del GPP, Beatriz Gascó, ha afirmado respecto a la suspensión de la obligatoriedad de organizar las materias de 1º de ESO por ámbitos de conocimiento que “el sectarismo y la imposición" de Puig "va a generar un caos absoluto en el inicio del curso escolar tanto para los profesores como para los alumnos”.

Gascó ha señalado que “el Consell de Puig es el único responsable de la mala planificación del curso escolar y de no querer escuchar a la comunidad educativa. Si no hubieran aplicado el rodillo y actuado de manera sectaria, no tendríamos este problema tan grave encima de la mesa”, ha denunciado.

El PSPV cuestiona las "promesas" del PP

Tras el aluvión de críticas del PP, la portavoz de Sanidad del PSPV en las Corts, Carmen Martínez, ha replicado que “las y los valencianos ya sabemos en qué se traducen las promesas del PP: recortes, privatizaciones y merma descomunal de servicios públicos”.

En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que "el plan de verano ha contado con más presupuesto y más personal que en años anteriores” y ha sugerido al PP “contrastar sus informaciones, algo a lo que están poco acostumbrados”. “Este verano se han invertido 68,8 millones de euros para reforzar la asistencia sanitaria, 5 millones más que el año pasado y contratado a 7.357 profesionales tanto para la sustitución del personal sanitario de vacaciones como para el refuerzo de centros de salud y consultorios de zonas de mayor afluencia turística”, ha explicado Martínez.