Los festejos taurinos de este verano no solo están dejando una cifra récord de persones heridas y muertas. También el estrés que estos festejos causa y las altas temperaturas se cobran vidas de los animales, como ha sucedido esta semana en Alcàsser, donde murieron dos toros horas después de participar en una actividad.

Fuentes municipales han explicado que el miércoles, 24 de agosto, dos toros cerriles tenían que participar en la desencajonada de las 12 horas, como es tradición, para después ser embolados por la noche. La actividad estaba a cargo de la Clavaría dels Sant de la Pedra 2023, que asume la organización de los toros el año anterior.

Testigos presenciales han indicado que los toros fueron utilizados en el festejo del mediodía, "en un momento en el que el calor era extremo" y además "estuvieron demasiado tiempo encerrados en los contenedores donde los trasladan". Otras fuentes indican que "cogieron mucho calor porque estaban asustados y tardaron en entrar al corro". De hecho, los animales no pudieron ser embolados por la noche por su mal estado y, una vez fuera del municipio, murieron.

Preguntada por este diario, la alcaldesa Eva Zamora indica que este año ya planteó a los festeros que en la actividad de las 12 del mediodía "se debe replantear el horario y trasladarlo a la tarde o la noche para que los toros no sufran ese calor", no solo por las altas temperaturas de este año sino, en general. No obstante, la medida no llegó a aplicarse aunque sí se había suspendido, semanas antes, el tiro y arrastre por motivo del calor. "Es una de las medidas que tenemos que aplicar para la semana taurina del año que viene", concluye la mandataria.