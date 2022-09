Gabriela Bravo: "Emergencias no pudo comunicar nada a Adif porque no recibió ninguna notificación sobre suspender el paso del tren"

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha comparecido este jueves en la Diputación Permanente de las Corts para explicar la gestión de los incendios que calcinaron a partir del 13 de agosto más de 30.000 hectáreas entre Les Useres, la Vall d'Ebo y Bejís. Y uno de los puntos en los que más ha incidido ha sido en qué ocurrió durante la tarde del 16 de agosto, momento en le que un tren se vio rodeado por las llamas en las inmediaciones de Bejís.

En este sentido, ha remarcado que si Emergencias no dio ningún aviso a Renfe ni Adif, como declaró el miércoles la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en el Congreso, fue "porque el centro de coordinación de Emergencias no recibió ninguna notificación de ninguna medida referente a la suspensión de la circulación del tren". "No hubo fallo de comunicación", ha remarcado, porque "no se puede comunicar lo que no existe y si no se adoptó esa decisión es para entender que en tres horas todo lo que pasó en ese momento".

Bravo ha desgranado el informe preliminar de la dirección de extinción de los bomberos de Castelló sobre las horas en las que ocurrió el suceso del tren. En este documento relatado por la consellera se señala que "a partir de las 15h de ese día el fuego se tornó enormemente violento y errático con velocidades de avance absolutamente anómalas". "En ningún modo hacía prever un cambio tan violento de las condiciones que se desarrollaron los acontecimientos posteriores", expresa el texto.

"Se dio durante esa tarde una conjunción de factores que convirtieron un incendio convencional en una tormenta de fuego que desarrolló carreras rapidísimas por diversos frentes, barrancos, grandes cargas de combustibles y llamas tan energéticas que impedían la descarga", indican los bomberos en este documento en el que se recalca la "enorme y anómala severidad del incendio".

Fue en ese momento, entre las 15 horas y las 18 horas, cuando el tren entró en la zona afectada por el fuego cuando el Puesto de Mando Avanzado informa de "diversos acontecimientos casi simultáneos" con aplazamiento de dotaciones de bomberos, amenazas múltiples a poblaciones y núcleos diseminados así como el propio traslado del PMA a otra población porque se vio amenazado por "un súbito avance del fuego".

Según ha informado Bravo, fue a las 18:08 minutos cuando el centro de emergencias recibió la primera incidencia ferroviaria donde se habla de un tren que ha pasado por Masadas Blancas y no había salido. Ese mensaje llegó a través del 112 a partir de un sistema en el que quedaron registradas todos los mensajes. Asimismo, Bravo ha indicado que "simultáneamente Adif informó: Fuego al lado de las vías cerca del apeadero de Torás, trenes no pueden continuar la marcha y ha retrocedido".