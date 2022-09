Oltra ante el juez: «Mi preocupación esos días era que mi hijo no se muriera. No intervine en este tema»

«Mis preocupaciones esos días eran que mi hijo no se muriera. Y, por tanto, yo no tuve intervención, ni decisión alguna sobre este tema», aseguró ayer la exvicepresidenta, Mónica Oltra, en su declaración. El «tema» son los presuntos abusos de los que se acusaba a su exmarido. Y que ella asegura que descubrió el 4 de agosto de 2017, «como Mónica Oltra y no como vicepresidenta o consellera de Igualdad», cuando recibió una llamada de su exmarido informándola por teléfono de una citación judicial.

Así lo reconoció durante el extenso y exhaustivo interrogatorio al que la sometieron el magistrado y el fiscal del Juzgado de Instrucción 15 de València. Una comparecencia en la que por primera vez revelaba que un problema familiar le impidió estar y participar en el día a día de la Conselleria de Igualdad durante todo el mes de agosto de 2017, cuando se adoptaron las principales decisiones sobre el expediente administrativo abierto por los abusos del monitor y exmarido de Oltra a la menor tutelada. «Esos quince días, que eran mis días de vacaciones, los pasé en La Fe [donde estaba ingresado el menor]. Sé que en un momento dado mi jefe de gabinete me dijo: ‘Céntrate únicamente en el niño, que las actuaciones técnicas se estaban llevando a cabo y que las actuaciones estaban en manos de quien tenían que estar». No obstante, según el relato de Oltra, el menor volvió a ingresar en el hospital tras recibir el alta. Por lo que la última quincena del mes de agosto compaginó su presidencia en funciones, debido a las vacaciones del president, con las estancias nocturnas de nuevo en el hospital, por lo que no intervino en ninguno de los pasos y decisiones que se adoptaron en la Conselleria de Igualdad sobre el expediente administrativo de los abusos a la menor. A preguntas del Fiscal, Mónica Oltra también admitió que desde que tuvo esta conversación con su jefe de gabinete, «ya no tuve más conocimientos de los hechos» hasta 2020, cuando tuvo que preparar una comparecencia en Les Corts. «¿Ignoraba los hechos?», se interesó el fiscal. «Si ignorar es desconocer los pasos que se dieron por los técnicos, sí». Y añadió que «no intervine en ningún caso en esta cuestión, más precisamente porque afectaba al padre de mis hijos, y por tanto al deber de abstenerme en relación con las actuaciones de los técnicos, estaba mi voluntad de no interferir en ninguna actuación». El fiscal parecía no dar crédito a esta abstención de obtener información por parte de Oltra. «Permaneció usted ayuna de toda información hasta la primera sentencia de la Audiencia Provincial? ¿No utilizó cauces no oficiales para enterarse de lo que ocurría?». A lo que Oltra respondió categórica: «Ni oficiales, ni extraoficiales».