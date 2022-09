Puig reivindica el autogobierno para bajar impuestos frente a las críticas de su partido

La tormenta política y mediática generada por el anuncio este martes del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que plantea una reducción del IRPF a rentas inferiores a 60.000 euros no amaina. Las reacciones a la propuesta no han dejado de marcar la agenda en España desde que el jefe del Consell lo hizo público en el debate de política general. Hasta el punto de orillar a Cataluña con un gobierno a punto de estallar y la aparición de una propuesta de referéndum a la canadiense.

Al jefe del Consell le han llovido críticas desde cargos de su partido y, aunque sin aludirlo directamente, de toda una vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y de varias ministras, las de Política Territorial y Hacienda, Isabel Rodríguez y María Jesús Montero, lo que evidencia lo incómodo que está el Ejecutivo de Sánchez con el anuncio de Puig.

Sin embargo, el Gobierno se abre ahora a transitar la vía abierta por Puig. El Gobierno ultima medidas fiscales que exigirán mayor esfuerzo a rentas más altas y que, si bien no incluirá una rebaja generalizada de impuestos, sí contemplaría medidas para contribuyentes con rentas bajas, según recoge Europa Press de fuentes gubernamentales.

Pero el jefe del Consell apela directamente al autogobierno, a la autonomía valenciana para tomar decisiones. A la capacidad del Consell para gestionar dentro de sus competencias e incluso a tratar de marcar agenda e interferir en el debate nacional.

Fuentes cercanas a Puig recuerdan que se acaba de celebrar el 40 aniversario del Estatut d’Autonomia y reivindican que tiene toda la legimitidad para anunciar una medida que beneficia a la mayoría de los valencianos aunque moleste en el PSOE y en el Gobierno de España. Y se recuerda en el Consell de Puig que la línea política valenciana no se aparta del discurso del Gobierno porque va en la línea de proteger a las clases medias e incluso se recuerda que el Ejecutivo de Sánchez también ha bajado impuestos como el del IVA a la luz o el gas sin discriminar a ricos y pobres y que que tiene como efecto también la reducción de ingresos por parte del Gobierno.

«El fondo del debate es el modelo autonómico, que en Madrid se crean de verdad que nosotros también tenemos capacidad para tomar decisiones», apunta un conseller. «Es una propuesta muy meditada, que se hace porque beneficia a la mayoría de valencianos y sólo se ha pensado en eso, no es una reacción al anuncio de Moreno Bonilla, no se busca atraer millonarios a la región como hace Andalucía», se sostiene en la parte socialista del Botànic. «Que no se menosprecie al gobierno valenciano, somos el que más política social hace», reivindicó el propio Puig desde Bolonia, en Italia, donde ayer estaba de visita oficial a Emilia-Romaña.

Desde la óptica socialista en el Consell creen que no se rompe en absoluto la unidad del discurso socialista ni se pone en un brete al Gobierno, que acusaba al PP de romper el Estado del Bienestar con sus rebajas generalizadas de impuestos. La idea clave que plantean los socialistas es que, más allá de lo que consideran una contaminación mediática de la propuesta de Puig, es que existe una fiscalidad conservadora que elimina impuestos para beneficiar a los que más tienen y otra progresista que baja impuestos a quienes menos tienen.