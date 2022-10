El hasta ahora subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Alfonso Puncel Chornet, ha presentado su dimisión horas después de la destitución de Mireia Mollà al frente del departamento.

A través de una publicación en sus redes sociales, Puncel ha querido aportar su versión de lo sucedido en estas últimas horas. "Ayer cesaron mediante una llamada de Aitana Mas de 15 segundos y sin dar tiempo para pedir explicación razonable, a la consellera Mireia Molla Herrera seguramente porque no había razones para ello, salvo que aceptemos pulpo como animal de compañía. Así fue la cosa. Pero vayamos al asunto y elevemos la mirada", recalca en hasta ahora subsecretario.

Puncel se ha pronunciado sin ningún tipo de ambages y ha querido ser "más claro por respeto a terceros". Para él, a Mollà se la destituye por asuntos de partido "lo que ya es una grave distorsión del concepto y la acción Política convirtiendo esta noble actividad en un asunto de egos". El ya ex subsecretario apunta a este punto "sospecho (he de confírmalo) va más allá de la propia Aitana, siguiendo la máxima de después de mí el caos y si yo no voy a estar en política pues me llevo por delante a todo lo que quiero. Muy freudiano. Para hacer un psicoanálisis. El amor y el odio están a un paso separadas por una fina línea. El dualismo pulsional freudiano ha sido ampliamente estudiado y está detrás de una conducta particular un tanto enfermiza: la sobrestimación del objeto amado".

En su texto, Puncel insiste en que Mollà es destituida "poniendo encima de la mesa el argumento la autonomía de cada partido en la coalición y el Presidente Ximo Puig acepta el criterio. ¿Le quedaba otra opción? Vaya usted a saber, pero llevar a cabo este cese a dos días de presentar el último presupuesto del Botanic II, a cuatro meses de las elecciones (complicadas), con un grado de incertidumbre entre la ciudadanía similar a otros periodos de la historia de España (con energía nuclear por medio), cuando lo que pide la Historia (el cambio civilizatorio al que estamos asistiendo ) es que la izquierda, ante esa incertidumbre, refuercen los puentes, las conversaciones, las alianzas. Este cesa va en sentido contrario"

"La dirección actual de mi partido, Iniciativa, ha optado por mirar hacia dentro, reforzar sus convicciones que desconozco, deshacerse de toda crítica, asegúrese mediante pactos internos puestos de salida en las próximas elecciones ante la evidencia personal de que fuera no tiene nada, anulando las primarias para reducir la competencia y.... poco más. Lamentable. Muy lamentable y mediocre pero poco más se puede esperar de ciertas incapacidades morales e intelectuales de aquellos que se adhieren a la política de la cancelación", lamenta Puncel.

"Nada de voces que piensen independientemente"

En este sentido, cree que para ejecutar este asunto "acuden a excusas autoconstruidas, a mentiras". "Que si estaba negociando presupuestos, que si había lanzado críticas a la gestión de otros departamentos, que si no reconocía a la vicepresidenta como tal... tonterías, falsedades, excusas, mentiras. Pero la cosa es simple, nada de voces que piensen independientemente. No hay razones de gobierno, no hay razones de gestión, no hay razones de proyecto hay, simple y llanamente razones, de mediocridad intelectual y política.