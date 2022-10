Compromís trata de cerrar su crisis entre acusaciones cruzadas de Mas y Mollà

Siempre hay un día después. La maquinaria administrativa no para y unas horas más tarde de que Mireia Mollà fuera destituida de manera fulminante ya había nueva consellera tomando posesión del cargo. El día después es el de cubrir los huecos generados, hacer recuento de daños y dar explicaciones. Y la jornada tuvo de todo: nombramientos, dimisiones y desarrollo de los porqués, sobre todo, por parte de Aitana Mas, quien tomó la decisión final de cesar a Mollà.

El pleno del Consell se reunió de manera extraordinaria a primera hora de la mañana para oficializar el relevo de la ilicitana. A las 9.30 horas Isaura Navarro ya posaba como nueva responsable del departamento de Agricultura y Medio Ambiente y el DOGV reflejaba el ascenso de Ofelia Gimeno, hasta la fecha directora general de Salud Pública, a la secretaría autonómica que ha ocupado Navarro durante la pandemia.

Esa fue la primera parte, la burocrática, que se cerró rápido en un primer acto matutino. Por la tarde, sin embargo, el traspaso de carteras evidenció la profundidad de la herida. Mollà no acudió a la cita protocolaria al entender que su salida del Consell es injustificada y considerar que no se le han dado razones.

Su ausencia fue llamativa ya que ni en la sucesión de los departamentos del PP al Botànic los máximos responsables faltaron. Solo aparece el precedente de Rita Barberà que no acudió a dar la vara de mando a Joan Ribó. La exconsellera fue el elefante en la habitación que recibió el reproche de su sucesora. «Con sus actos demuestra su actitud», dijo. Ni Mas ni Navarro la nombraron en sus discursos mientras que la segunda sí recordó a su «amiga Oltra».

Y si Mollà alegó falta de explicaciones, Mas le apuntó directamente. La vicepresidenta y máxima responsable de Compromís en el Ejecutivo autonómico acusó a la exconsellera de haber actuado guiándose en «personalismos» más que en la cohesión interna del Botànic y justificó que el cambio en este departamento es para tener un «gobierno unido y fuerte». Mas asumió en primera persona «como vicepresidenta» la decisión de destituir a Mollà y acotó los motivos exclusivamente a cuestiones del Consell y no del partido. «Si hubiera tomado una decisión en clave de partido la hubiera tomado hace cuatro meses», expresó después de que Navarro asumiera como consellera.

Fue hace cuatro meses cuando Oltra dimitió y Mas heredó todas sus prerrogativas, tanto en Compromís como en el gobierno, algo que no acabó de digerir Mollà. Las tres son de Iniciativa y la exconsellera siempre se consideró la heredera natural de Oltra. Pero no. En febrero Mas y Alberto Ibáñez se alzaron como coportavoces del partido frente a Mollà, que no presentó batalla.

De aquellos lodos, los barros que hoy afectan al Consell. La de ayer no fue la única toma de posesión a la que ha faltado Mollà. Tampoco estuvo en junio en la de Mas como vicepresidenta. Desde entonces, aseguran fuentes del entorno de la vicepresidenta, Mollà no ha asumido la autoridad de Mas como principal cargo de la coalición en el Consell en sustitución de Oltra.

«Prudente»

Es más, ayer la vicepresidenta insistió en que la destitución se trata de una decisión tomada «no de manera rápida, sino con un tiempo prudente, dejando unas semanas para que pudiera normalizarse la situación». Pero no ha sido así.

«Era insostenible, iba por su cuenta», señalan fuentes próximas a Mas. El último episodio fue el de las críticas por la implantación de renovables, la gota que colmó el vaso. La nueva consellera aseguró que se reunirá con el sector en cuanto pueda.

Y mientras, en Compromís tratan de limitar la hemorragia. Sus principales representantes rechazan que haya ningún tipo de crisis ni en la formación ni en el gobierno de coalición.