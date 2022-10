"El margen para reeditar el Botànic se ha estrechado mucho por el cainismo"

Hace dos días que se ha conocido la destitución de Mireia Mollà tras tres años y medio de gestión al frente de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Su salida, a iniciativa de la vicepresidenta, Aitana Mas, compañera de partido, ha supuesto un auténtico bombazo en Compromís y por extensión en el Botànic porque Mollà era una de las caras más conocidas en los ya más de dos lustros que cumple la coalición.

¿Por qué el desplante a su sucesora en el traspaso de carteras, es un hecho inédito?

Es un hecho inédito lo que ha pasado y no voy a frivolizar sobre un hecho que es grave. Mucha gente valora que no haya hipocresía en la política y que haya coherencia en quienes participamos en la política. No he querido tener una actitud ni hipócrita ni deshonesta. Creo que he ahorrado a la nueva consellera una situación que hubiera sido bastante incómoda.

¿Tan profunda es la herida para no acudir?

Bueno, es una herida política importante. Son hechos inéditos, están injustificados, atienden a razones que no son políticas, en un gobierno que está funcionando bien en un contexto tan complicado y a las puertas de unas elecciones pues has puesto en peligro el proyecto y es una situación violenta desde lo político.

Se le acusa de personalismo y deslealtad al proyecto.

Personalista hubiera sido saber que se ha cometido un error, se ha forzado una situación con justificaciones que son desde un ámbito partidista y personal de quien ha tomado la decisión. Que yo hubiera ido eclipsaba el momento de protagonismo de la nueva consellera, era su momento, no el mío.

¿Lo ocurrido es una decisión de gobierno o hay algo más?

No creo que sea una decisión de gobierno, porque estas se toman desde la gestión, desde la mejora y no se ha justificado en ningún caso por razones políticas y de gestión. De hecho, creo que se ha reconocido y lo lamento profundamente porque es un error en una legislatura tan complicada, en la que nos hemos dejado la piel. No se ha justificado y no puedo estar de acuerdo.

¿Cómo fue el momento de la destitución?

Sabía que la vicepresidenta (Aitana Mas) quería hablar conmigo y se le comunicó que estaba en una comisión en les Corts que acabaría sobre las tres de la tarde. Me llamó, tuvimos una conversación breve en tiempo y en contenido, de unos pocos minutos, me dice que ha comunicado mi cese ese mismo día. A mis peticiones de conocer las razones, no me las dio.

Alguien cercano a Oltra ha escrito que igual que usted no pidió explicaciones cuando la nombraron no debería exigirlas en la salida...

(Ríe). No es cierto. Se me dieron las explicaciones, se me pidió un esfuerzo, entendían que en Elx estaba haciendo unas políticas de transición ecológica y, literalmente, me dijeron que lo que yo tenía en la cabeza tenía que aplicarlo a todo el País Valencià.

¿Y qué razones cree usted que provocan su destitución?

Se evidencia que es una decisión personal de personas que están en el partido. Responde a una visión partidista y no tengo yo que explicarlas.

¿Una lucha de partido?

Parece que es eso. Me han sorprendido declaraciones (de la vicepresidenta Aitana Mas) como que de haber sido un tema de partido lo hubiera hecho hace cuatro meses. ¿Por qué? No lo entiendo. Me he dedicado a hacer el encargo que tenía.

Hace cuatro meses dimite Oltra y nombran a Mas. ¿Sintió que merecía ser usted la vicepresidenta?

A ver, para que quede muy claro. Yo no hubiera dejado la Conselleria salvo que hubiera sido un elemento voy a decir obligatorio porque muchas veces en política si los compañeros entienden que tienes que hacerlo no puedes quedarte en la voluntariedad. Yo quería seguir y no entendí que se podía disociar la vicepresidencia, la Conselleria de Igualdad o la portavocía del Consell. Era todo un paquete, no opté a él y no hablé con nadie porque mi conselleria me apasionaba muchísimo.

¿Se produjo una ruptura con Oltra porque usted no salió a defender su inocencia?

Yo considero que tomó la decisión adecuada y ella sabrá explicar, como ha hecho siempre, todo lo que ha ocurrido. Obviamente no creo que haya ninguna acción de Mónica Oltra porque lo ha explicado con todo lujo de detalles. Yo no veo elementos que tuvieran que llevarla a esta situación.

¿Piensa que ha sido Oltra la que ha precipitado su salida?

No lo sé y no lo creo. Me sorprende leer que se pone el elemento Mónica Oltra para buscar las razones. Oltra siempre se ha caracterizado por querer explicar las cosas desde el ámbito de la política. Lo lamentable es que haya personas que no estén haciendo política.

¿Mantiene contacto con ella, han hablado?

Desde que ella se aparta tiene un período en el que se centra en su causa y en defenderse, en su familia y apartarse del acoso y una presión obvia. El resto tenemos que dejar que esté centrada en lo importante.

¿Peligra la reedición del Botànic?

Ha sido una legislatura compleja, el Consell ha estado a la altura, ha respondido a las crisis, pero hay circunstancias en las que, por esa tensión social, los márgenes de reedición son estrechos. Si a ello le añades gratuitamente elementos que la gente no entiende transmites que no estás en el día a día y en ayudarlos porque estás en luchas cainitas y partidistas. Se reducen aún más los márgenes del gobierno progresista.

¿Puede pasar factura a Compromís?

Lo que se transmite es que en un momento en el que tenemos que resituarnos con el liderazgo de Oltra apartado, que ha sido trascendental, podíamos optar por dos vías: la de reforzarnos, ser lo que hemos sido siempre pero mejorado con más pluralidad, con más ideas, más visiones, ampliar; o una segunda, que es mirarse el ombligo y estar en políticas de cainismo, purgadora...

¿Eso es Compromís ahora, cainismo, purgas?

Lo que veo es que hay hechos que van en esa dirección. Ese no es el Compromís ganador, el que yo reconozco, el que supo entender la política y entender que, desde el progresismo, que el ecologismo y el valencianismo podíamos construir una herramienta potente. Ahora, con las decisiones de algunas personas, se estrechan márgenes y lo lamento porque formo parte de Compromís.

¿Corre riesgo de implosión Iniciativa?

Si de mí depende, no.

¿Y si depende de quien la dirige ahora?

Yo formo parte del partido y sé que mucha gente no quiere que ese sea el futuro de Iniciativa. Si hay quien lo ve en peligro es porque valoran que hay gente que con acciones lo pone en peligro.

¿Seguirá en política?

No entiendo la visión del mundo y la vida sin política, pero mucho más allá del ámbito institucional y de la representación. Mireia Mollà siempre participará en política en todos los estadios posibles que sean en positivo y constribuyan a mejorar.

¿Optará a las primarias de Compromís?

Mi partido dice que hasta febrero mejor que no se digan las cosas y voy a ser disciplinada.

¿Pero sería una posibilidad?

Hay un reglamento de primarias, con el que yo he sido crítica porque desmovilizará, ya que en muchos municipios no se harán primarias abiertas. Ahora no se hará eso y perdemos una herramienta movilizadora. Hemos retrocedido y nos hemos debilitado. Pero las elecciones están ahí y son para todos los miembros de Compromís.

¿Dónde se ve en mayo de 2023?

Queda mucho. Es hasta humano que me resitúe. Estamos en el día dos del cese.

¿Qué nota le pone a su gestión en la Conselleria?

Aprobado, y si tiene que ir más allá no seré yo. Se han hecho acciones transformadoras y positivas y que han valido la pena.

¿Se han quedado cosas por hacer en su departamento?

Por ejemplo l’Albufera. Se han coseguido hitos históricos. Que haya un reconocimiento del caudal en el plan hidrológico demostrar que cuando entran caudales l’Albufera revive. De cosas que consigues que son importantes a la culminación de los hechos pues es lo que queda pendiente.

En energías renovables seguro que quería llegar más lejos y ha sido una de las polémicas de los últimos días.

No es que me hubiera gustado o no. Es que hay unos compromisos de transición energética que tenemos que cumplir y estamos muy lejos del horizonte de 2030 y ahora es cuando se tienen que resolver los expedientes y comenzar la instalación y cuando se desconecte en 2030 tenemos que estar preparados. Tenemos que hacerlo más ágil para preservar los valores territoriales y paisajísticos, pero hay que avanzar. He señalado a las conselleries implicadas y a los ayuntamientos e interpelado a los promotores. En el territorio valenciano las plantas pequeñas y medianas de tramitación autonómica encajan en nuestro territorio, pero el Estado tramita las grandes y tiene que cumplir y las aprobarán y esos tienen más impacto por eso es tan importante avanzar.

Se va sin que se haya aprobado ninguna ley ambiental, Economía Circular o Cambio Climático?

Se han aprobado desde el Consell y me voy aprobando leyes que es el encargo que tenía pero yo no soy el Poder Legislativo y estoy convencida de que se aprobarán, obviamente me hubiera gustado el final.