Nueva brecha entre PSOE y Podem: Illueca carga contra los socialistas por vetar las enmiendas sobre vivienda

La política de vivienda vuelve a generar una brecha entre el PSOE y Unidas Podemos, una grieta que también tiene traslación a nivel valenciano. El vicepresidente segundo de la Generalitat y responsable de las competencias de esta materia en la Comunitat Valenciana, Héctor Illueca, ha mostrado en Twitter su enfado con la decisión de PP y PSOE de frenar las enmiendas que han presentado los morados a los Presupuestos Generales del Estado.

"Mientras la Ley estatal de Vivienda sigue bloqueada en el Congreso, PP y PSOE vetan las enmiendas de Podemos a los presupuestos para frenar los desahucios y regular los precios de los alquileres", ha expresado el máximo representante de los morados en el Consell quien ha añadido: "¡Poderoso caballero es don Dinero!" y "Vergüenza" en su mensaje en la red social del pájaro azul.

La Ley de Vivienda se ha convertido ya en un clásico en las disputas entre los morados y los socialistas y es una de las banderas que ondea Illueca para arremeter contra el partido del puño y la rosa en el Estado. Esta norma, que habilitaría a las autonomías a poder regular los alquileres de las zonas tensionadas, continúa estancada en el Congreso por falta de acuerdo entre los socios de investidura después de que Podemos y PSOE alcanzaran un pacto en el Gobierno.

Fruto de este freno, las formaciones a la izquierda de los socialistas en la cámara estatal han presentado a los presupuestos diferentes enmiendas con el objetivo de poner en marcha algunas de las políticas que se encontraban en la legislación que no acaba de nacer. Entre estas están la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y así como la limitación de los precios del alquiler.

Tal y como ha insistido el vicepresidente segundo y candidato de Podemos para las próximas elecciones autonómicas, el Consell está preparado para aplicar la ley estatal y limitar los precios de los alquileres en hasta 83 municipios ya que cuenta con un mapa de las zonas calificadas como tensionadas a las que se podría aplicar el que se suponía que era el primer pacto de esta ley. El choque en estos momentos es si esta limitación se queda en aquellos pisos que sean de grandes propietarios o afectan a todos.

"La ciudadanía no entendería que habiendo coaliciones progresistas no se antepongan los intereses generales de la gente y no se dé respuesta a una situación de emergencia habitacional", dijo el pasado mes de septiembre intentando presionar a sus socios en un choque que no parece que se vaya a dilucidar pronto.