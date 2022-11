La ley del sólo sí es sí parece destinada a convertirse en otro problema que tense la relación de los socios de izquierdas. Porque aunque la norma sea estatal, su terremoto ya tiene réplicas a nivel valenciano. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha reclamado una reflexión y ha pedido su reforma, una propuesta a la que ha respondido el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca: "Los responsables públicos deberían evitar mensajes que generan inseguridad jurídica a las mujeres".

"Será necesario plantearse una reforma de esta ley", ha indicado la titular de Justicia del Ejecutivo autonómico quien se alía con la tesis de una parte del ala socialista del Gobierno que ya se abre a hacer modificaciones (aunque Pedro Sánchez ha apelado a ver "qué es lo que dicen los tribunales y la fiscalía"). La ley la impulsó el Ministerio de Igualdad de Irene Montero quien ha centrado la respuesta en "reforzar la formación obligatoria" de los jueces que "no están cumpliendo con la ley" y no en hacer cambios.

Sin embargo, Bravo ha señalado que esa posible rebaja de penas si se aplicaba la ley "es un tema que se advirtió en los informes preceptivos". Por ello, la consellera ha reclamado "la necesidad de reflexionar sobre las observaciones preceptivas" que realizan órganos constitucionales.

En su opinión, "lo que no podemos consentir de ninguna forma es que un déficit en la técnica legislativa genere interpretaciones que perjudiquen a las víctimas". Y ha añadido que si los jueces "han encontrado ese problema que abre esa interpretación de los agresores sexuales será necesario plantearse una reforma de esta ley".

Sus críticas van directas contra el ministerio que dirige Irene Montero. En defensa de la ley, y por ende, de la ministra de Podemos, ha salido el vicepresidente del Consell, Héctor Illueca, quien ha señalado que el problema "no es la ley" sino "la resistencia de un sector de la judicatura a los avances en materia de igualdad". Y ha lanzado un mensaje directo contra Bravo: "Los responsables públicos deberían evitar mensajes que generan inseguridad jurídica a las mujeres".

Mas reclama "no hacer partidismo"

Entre medias, la vicepresidenta de la Generalitat y que cuenta con las competencias de Igualdad en el Ejecutivo autonómico, Aitana Mas, ha abierto la puerta a que haya modificaciones en esta norma, pero ha señalado que la cuestión "la tendrá que estudiar el Gobierno central". Eso sí, ha reclamado que este debate se haga "sin ruido", ha pedido "no hacer partidismo" y ha restado cualquier dramatismo a la hora de afrontar el debate.

"Como todas las leyes se han de revisar los puntos fuertes y los puntos débiles, se tendrá que estudiar si se ha de modificar", ha dicho Mas. En este sentido, ha indicado que los políticos, a la hora de hacer leyes, "no tenemos la verdad absoluta" y que si se ha de revistar la ley se ha de hacer para "erradicar una cuestión concreta" que no funcione. "Las leyes no son fotos fijas", ha expresado en esta línea.

Mas ha añadido que se trata de "una cuestión del Gobierno central" que tendrá que ver "cómo perfilarla" junto con el Poder Judicial. "Es un tema serio", ha expresado al tiempo que ha señalado que lo que no se puede hacer con esta ley es "partidismo".