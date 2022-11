"Mirad cómo está la agricultura. Son alcachofas buenas y baratas y no las quieren en el mercado. Las estamos tirando a la mierda", son palabras de Salvador Pérez, apodado El Crespí, labrador de 60 años, vecino de la Pobla de Vallbona, en un vídeo en valenciano que se ha viralizado por las redes sociales casi sin pretensión alguna por parte del autor: "Me han llamado desde Tudela (Navarra) para que les traduzca lo que digo en el vídeo pero no quiero nada de popularidad", sentencia.

El agricultor de la comarca del Camp de Túria ha confesado a Levante-EMV que ha sido un acto puntual, anecdótico: "Ha sido una calfà sin hacer mal a nadie", pero no deja de ocultar que está "afectado" por haber tirado 300 kilos de alcachofas a un contenedor de basura: "Cuando tenga el mismo problema, es decir, que no las quieran en el mercado, se las regalaré a cualquier persona aunque pierda dinero", sentencia sin probaturas, mientras trabaja precisamente recogiendo alcachofas en un campo de la Pobla de Vallbona. Concretamente, El Crespí, que trabaja junto a su hijo en campos de cebollas, melones, sandías o coles, ha perdido unos 300 euros por llenar un contenedor de estas alcachofas, cultivadas en la partida del Camí de Safareig de la Pobla de Vallbona: "Las vendía a 0,25 céntimos el kilo, pero no las quisieron. Así que, como arrebato, hice este vídeo y lo subí a mi estado de whatsapp, pero se difundió rápidamente a través de redes sociales porque ha llegado a toda España", aclara. "Si en el mercado valen alrededor de 1 euro el kilo, he perdido unos 300 euros. Ha subido absolutamente todo. Como las alcachofas son un producto perecedero, no podemos aplicar la subida de precios porque se nos pudren. Además, si no le pongo un vallado perimetral a mi campo, me las roban", manifiesta. Aunque él declara que el dinero está en el trabajo: "En el saber está la ganancia y yo lo aprendí todo de Vicent Soldevilla, el que fuera alcalde de Llíria. Él fue ingeniero y, con su teoría y mi práctica, he remado toda la vida", expresa. "La agricultura no es rentable. Ser agricultor hoy en día es ser un suicida", revela tajantemente, sin un tiemble de voz que manifiesta algún tipo de duda en su pensamiento, tan clarividente como revelador. "Toda mi vida soy agricultor. Si volviera a nacer sería otra vez agricultor, pero no se lo recomendaría a nadie porque hay que hacer muchas horas. Antes de las siete de la mañana estaba en Mercavalencia y ahora mismo estoy trabajando en el campo", concluye. Por su parte, Vicente José Sebastià, responsable sectorial de hortalizas de AVA-ASAJA, ha asegurado que el precio actual de la alcachofa en el mercado es de 1,10 euros y el coste de producción es de 1,50 o 2 euros: "La alcachofa es una hortaliza de frío. Cuanto más frío, más se aprietan y más buenas son porque tienen mejor calidad por el sabor, la tierra y el clima". Por otra parte, el presidente del consorcio Alcachofa de España, Antonio Galindo, ha estimado que la producción de esta flor rondará de nuevo las 220.000 toneladas en 2022, a pesar de que la DANA o la gota fría del pasado fin de semana fueron letales en comarcas como la valenciana de Camp de Túria, según ha confirmado AVA-ASAJA. Galindo ha explicado que esa gota fría no ha tenido calado en los cultivos de las principales zonas de producción, encabezadas por las provincias de Murcia y Alicante, por lo que el volumen de producción nacional será similar al de años anteriores.