Carlos Mazón, presidente del PPCV, ha debutado políticamente en Madrid este lunes dibujando una Comunitat Valenciana agotada tras ocho años de gobierno del Botànic.

El alicantino ha centrado su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum y en el que ha estado arropado por la cúpula nacional del partido, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, en atacar a la Generalitat y en especial al jefe del Consell, Ximo Puig, utilizando de nuevo la agenda nacional que marca Génova y tratándola de aliñar con algunas reivindicaciones más valencianas.

Han sido varios los argumentos utilizados, pero cuando todavía colea el debate por la modificación del delito de sedición con el que el PP quiere presionar a Pedro Sánchez a través de sus barones, Mazón ha vuelto a poner el foco en trazar un vínculo entre el independentismo catalán y el gobierno valenciano.

"Sin unos buenos resultados en la Comunitat Valenciana el camino a Moncloa es complicado. Mayo es esencial para Feijóo"

Según ha defendido, en la Comunitat Valenciana se está viviendo un "procés silencioso", una afirmación que sustenta en el hecho de que Puig se haya posicionado a favor de ese cambio legal propuesto por Moncloa mientras otros líderes autonómicos "dudan".

Ha preferido ser el primero de los sanchistas a ser el primero de los valencianos", ha indicado Mazón, que ha enumerado otros indicios de ese 'procés' silencioso como la creación de una oficina lingüística o la imposición del requisito lingüístico en la autonomía.

Sin plan energético y colapso sanitario

Otros de los flancos de ataque utilizados por Mazón han sido el energético y el sanitario. En el primer punto, ha afeado que el Botànic "no tiene un plan energético" porque, según el líder de los populares valencianos, no hay acuerdo entre los socios. Un extremo que ha utilizado para criticar el "gobierno frankestein" de la Comunitat Valenciana, donde se concentran hasta ocho partidos según Mazón.

Y la Sanidad ha vuelto a ser también utilizada como ariete. "Las listas de espera quirúrgica son de 108 días de media en la C. Valenciana. En Madrid, 71", ha asegurado el popular, que ha cargado asimismo contra otros indicadores de los hospitales autonómicos y ha remarcado que esas malas cifras rompen el axioma de que "a mayores impuestos, mejores servicios públicos".

Líneas rojas a Vox

Preguntado sobre si pactará con Vox si necesita a la ultraderecha para gobernar, Mazón ha vuelto a esquivar concretar asegurando que las encuestas le sitúan en condiciones de pelear la mayoría absoluta.

Pero sí se ha comprometido a mantener algunas líneas rojas. "No voy a renunciar ni a mi europeísmo, ni a la igualdad ni al autogobierno ni a mi carácter liberal y moderado. He pactado hasta con Compromís, y mira que estoy en las antípodas. Pero hay líneas rojas que no debe cruzar mi tierra para poder avanzar, por tanto aspiro a gobernar en solitario", ha afirmado.

Además, Mazón ha asumido su parte de responsabilidad en el destino de Feijóo. "Sin unos buenos resultados en la Comunitat Valenciana el camino a Moncloa es complicado. Mayo es esencial para Feijóo", ha destacado.