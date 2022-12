La exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha revelado en una entrevista en el programa Salvados de laSexta, no solo que no ha hecho nada ilícito, sino que en estos momentos vive del subsidio de desempleo y que se prepara para estudiar soldadura, para seguir los pasos de su padre, mientras que no se ve como diputada en el Congreso.

Mònica Oltra: «No he hecho nada, ni ilícito ni inmoral ni ilegal, actué con integridad» Lo ha hecho este pasado domingo casi dos semanas después de reaparecer en actos públicos desde que dimitió en junio de sus cargos en la Generalitat a raíz de su investigación por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Por esta causa declaró en septiembre en el Juzgado de Instrucción 15 de València, que pidió prorrogar la investigación seis meses y citar como testigo a la víctima. Las cinco claves que Oltra revela En el paro. La que también fue consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguró en la entrevista que vive "de la prestación del desempleo" y señaló que sus ingresos son de aproximadamente 1.200 euros al mes.

Ximo Puig. Aunque ha descartado que el , Ximo Puig, le amenazara directamente con relevarla, ha señalado que lo dejó entrever con la frase 'no estoy para fiestas' y ha vuelto a cargar contra "los señores fuentes". previas. El baile. Preguntada por el baile que protagonizó en un acto de Compromís un día después de negarse a dimitir, ha reconocido que le ha dado "muchas vueltas", pero ha llegado a la conclusión de que le habrían criticado hubiera hecho lo que fuera, y ha asegurado que llegó sin leer la prensa para "hablar a la gente sin estar mediatizada". "Al final, llega un momento que me da igual lo que digan", ha aseverado, para reivindicar que seguirá "bailando le pese a quien le pese" y advertir que es "peligroso" si "lo importante de ese mitin son los diez minutos de baile".