El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho un balance "muy positivo" de este año 2022 "a pesar de todas las dificultades" a las que se ha enfrentado la Comunitat Valenciana y el resto del mundo como el embate de la pandemia o la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado una guerra que se alarga ya casi un año entero. En Hora 14 Comunitat, el jefe del Consell ha repasado los principales asuntos de actualidad y se ha puesto como objetivo para el 2023 defender "la sociedad del respeto" y que sea un año "de recuperación plena".

Gratuidad del transporte público

Uno de los anuncios que ha hecho Puig en la entrevista ha sido que el Consell prorrogará la gratuidad del transporte público competencia autonómica para jóvenes de hasta 30 años durante seis meses más, aunque se abre a que sea durante todo el año, dependiendo de la situación económica en la que se encuentre la Comunitat Valenciana en el mes de julio.

El president destaca que la rebaja en el transporte público ha tenido un doble efecto: hay más usuarios, por lo que tiene efecto sobre la descarbonización, y además se apoya a las personas haciéndole más barato desplazarse. Puig también ha anunciado que FGV se va a convertir en una empresa que llevará el transporte público a todos los rincones de la Comunitat en virtud de un plan a 10 años que presentará el Consell en dos meses

Gigafactoría de Volkswagen

Sobre la llegada de la gigafactoría de Volkswagen a Sagunt, cuya construcción empezará en los próximos meses, Puig ha destacado que ha sido fruto de un trabajo "muy intenso" que no ha estado exento de "momentos de dificultad". En este sentido, ha insistido que en el Consell nunca perdieron la confianza en que esta inversión millonaria finalmente se realizara en la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell cree que la clave para conseguir esta inversión, y también la electrificación de Ford Almussafes es la oferta que ofrece la Comunitat Valenciana, que es, a su juicio, la de la "estabilidad": un suelo bien preparado y comunicado, con nudos logísticos fundamentales y un sistema educativo potente con personal cualificado que pueda trabajar en estas factorías.

Incendios forestales

Puig también ha recordado los grandes incendios forestales de este verano, que arrasaron más de 30.000 hectáreas en Bejís y en Vall d'Ebo, y ha explicado que los factores que más

contribuyen a los grandes fuegos son el cambio climático y la despoblación. En ese sentido, ha puesto como ejemplo que en los bancales de Bejís o de Vall d'Ebo que estaban cultivados y trabajados sirvieron de cortafuego para el incendio.

Energías renovables

En Hora 14 Comunitat Valenciana el president de la Generalitat también ha confirmado que todos los expedientes que están en trámite sobre energías renovables estarán resueltos favorablemente antes del 25 de enero, que es la fecha límite para que las empresas no pierdan los avales ni los derechos de conexión con Red Eléctrica. Insiste en que siempre que hay una actividad económica se produce un impacto en el territorio, pero hay que decidir: y su apuesta es la de "reducir al máximo los combustibles fósiles". Recuerda que la Comunitat Valenciana se está jugando "pasar de una situación en la que tenemos que destinar muchos recursos en importar combustibles fósiles a ser una comunidad que exporte energía" gracias a las renovables.

Reforma fiscal

El president también ha hablado de las diferencias con el Gobierno central cuando, en septiembre, anunció una bajada de impuestos de carácter autonómico para luchar contra la

inflación. Puig afirma que en el Consell "siempre" deciden "por el bien de la comunitat valenciana y lo seguiremos haciendo". Además, destaca el hecho de haber conseguido un acuerdo "muy sóilido" que no se ha conseguido en otra comunidad autónoma en España, como es el de aprobar la reforma fiscal por unanimidad en Les Corts.

Financiación autonómica

Puig ha dado por hecho que esta legislatura acabará sin acuerdo para cambiar un modelo de financiación autonómica que perjudica a la Comunitat Valenciana, pero argumenta que "el ambiente político" nacional no está ayudando a conseguirlo. Señala que, si los principales partidos no se ponen de acuerdo con la renovación del Poder Judicial, resulta más difícil aún conseguir la financiación autonómica. Por eso asegura que le resulta “frustrante”.

En todo caso, Puig afirma que la Comunitat Valenciana no "puede renunciar a que se cumpla la ley" ni "resignarse". Defiende que ha hecho todo lo posible para conseguir un acuerdo,

pero, en todo caso, destaca que en estos años "se ha conseguido cohesionar la sociedad valenciana" en este asunto.

Valenciano en la sanidad

Sobre el requisito lingüístico en la sanidad pública valenciana, el jefe del Consell afirma que "no es el objetivo" que en unas oposiciones valga más tener un grado de valenciano que una tesis doctoral, y afirma que el "sentido común" dice que la prioridad debe ser fluida y rápida pero que la prioridad ahora debe estar en reforzar la sanidad. En todo caso, defiende que los pacientes tengan todos los derechos reconocidos, y también los lingüísticos.

Sobre el trasvase Tajo-Segura

Ximo Puig también ha insistido que la mesa del agua debe cumplir el acuerdo alcanzado hace unos meses sobre el trasvase Tajo-Segura, ya que era "muy positivo". El president asegura que nadie está más interesado en el mantenimiento de un río Tajo en buen estado que la Comunitat Valenciana, que es la receptora del agua. Destaca que hay que cumplir con el caudal ecológico "pero también tenemos que ser generosos con el agua".

Caso Azud

Sobre el caso Azud el también secretario general del PSPV pide ser prudentes y esperar a ver "cómo se configura la cuestión judicial" y mantiene el respeto absoluto de la justicia. Puig ha asegurado que si alguien del PSPV ha hecho cosas que no son correctas asumirá sus consecuencias, pero destaca el hecho de que ninguna persona que ahora mismo esté investigado por la justicia en este caso forme parte de la Generalitat ni de ninguna institución.

El jefe del Consell ha explicado que los dirigentes del P3SPV en ese momento dicen que se hizo todo correctamente. Afirma que creen "en la presunción de inocencia, pero cuando se dirima en el ámbito judicial se tomarán las medidas oportunas".

Sobre su futuro político

Puig ha confirmado que las elecciones autonómicas serán en mayo de 2023 y preguntado por su futuro político si no resulta reelegido president de la Generalitat, afirma no preocuparle. Asegura que es "un enorme honor y responsabilidad" ser president de la Generalitat y reconoce que no ha pensado qué hará si pierde las elecciones. Abre la puerta incluso a recuperar su anterior profesión como periodista.

Asegura que lo que más le motiva es "ser útil para la Comunitat Valenciana" y defiende el trabajo hecho por su Consell, del que también forman parte Compromís y Unides Podem: asegura que desde 2015 "todos los indicadores económicos son mejores".