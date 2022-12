Violencia psíquica contra su exmujer y hasta 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones injustas. Es el delito por el que primero el Juzgado de lo Penal nº7 de València y posteriormente, tras previo recurso del demandado, la Audiencia Provincial de Valencia, condena a Carlos Flores Juberías a un año de prisión.

En la sentencia de la Audiencia Provincial, que ratifica la realizada en primera instancia, se considera probado que el hoy candidato de Vox a la Generalitat y catedrático de Derecho Constitucional persiguió a su ex pareja, de la que se había divorciado un año antes, hasta en 21 ocasiones y que le profirió insultos y amenazas no solo a ella, sino también al padre de esta (su ex suegro) y que lo hizo delante de los tres hijos que tuvo el matrimonio.

«Cruza enfrente que es el barrio de las putas, vete con las putas que es lo que tienes que hacer», le dijo Flores Juberías a su ex suegro, según recoge la sentencia, la tarde del 17 de enero de 2001 cuando la madre y el abuelo materno caminaban por la calle con sus hijos.

Estas expresiones «hicieron que la hija mayor, de 11 años, se dirigiera a los agentes de la Policía que se encontraban en las inmediaciones para que intervinieran», señala la resolución judicial tras la participación como testigos de los propios agentes durante el juicio.

No fue la única ocasión en la que Flores Juberías amenazó al padre de su ex esposa delante de sus hijos. Una semana después, mientras el abuelo llevaba a los tres nietos al colegio, Flores Juberías le increpó al grito de «sinvergüenza», «ladrón», «hijo de puta» y que toda la familia «era igual».

Al día siguiente, acudió de nuevo a las puertas del colegio donde amenazó a su exmujer: «Secuestradora de niños, más que ladrona, te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo». En aquella ocasión, narra la sentencia, «la denunciante tuvo que salir acompañada de una señora a los diez minutos ante la insistente presencia del acusado». «Mantenida, búscate la vida», le inquirió una semana y media después.

Todo ello provocó, según recoge el informe psiquiátrico forense, «un quebranto psicológico» en la víctima. «Ha sufrido una separación matrimonial desde hace dos años traumática y muy conflictiva por lo que ha presentado un cuadro de adelgazamiento, ansiedad e insomnio». También señala que tenía «temor a su ex marido» y «problemas de ansiedad». Asimismo, se habla de la «nefasta situación emocional de los menores».