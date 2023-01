«Reivindicar más recursos, pero también gastar mejor». Con ese objetivo, el conseller de Hacienda, Arcadi España, anunció ayer la puesta en marcha de una batería de medidas dirigidas a racionalizar el gasto de la C. Valenciana, una autonomía infrafinanciada por el Estado pero que, según defendió el máximo responsable de las finanzas valencianas, no debe dejar que esa protesta le impida vigilar a qué destina el dinero y qué rendimiento se obtiene de cada desembolso, especialmente en aquellos sectores con un mayor coste como la Sanidad.

Como pilar principal de esa apuesta por la racionalización del gasto, Arcadi España avanzó durante su intervención en el desayuno informativo de ‘Fórum Europa Tribuna Mediterránea’, organizado por Nueva Economía Fórum, que el Consell va a presentar una Ley de Eficiencia de la Administración Pública.

La nueva norma, según detalló el conseller, tendrá tres objetivos fundamentales: la evaluación continua de todas las políticas de gasto y valoración de sus resultados, dotar de mayor eficiencia a la gestión de los recursos públicos y establecer procesos de revisión del gasto público.

A escasos cuatro meses de las elecciones autonómicas, parece complicado que la nueva ley de racionalización del gasto llegue a cristalizar en esta legislatura. Un extremo del que son conscientes en la Conselleria de Hacienda, donde admiten que el anuncio es más la constatación de una posición política y un aviso al resto de áreas del Botànic para que sean cuidadosas con las partidas de gasto.

Asimismo, con el impulso de esta ley en la recta final del mandato el Consell también trata de dejar claro que pese a la cercanía de las urnas el foco está puesto en la gestión y en exprimir el gobierno hasta el último minuto.

Medidas complementarias

La Ley de Eficiencia de la Administración Pública se complementará además con un plan para volver a evaluar el gasto sanitario (casi uno de cada tres euros del presupuesto de la Generalitat se destinan a este área), mecanismo suspendido durante la pandemia, y un refuerzo de las compras centralizadas.

Este último es un modelo de gestión que por los resultados arrojados se quiere expandir a más sectores como «a la adquisición de suministro de gas o a la redacción de proyectos de consultoría para las instalaciones fotovoltaicas» , según explicó España, que aseguró que con este mecanismo el Botànic ha logrado ahorrar «cerca de 31 millones de euros» desde el año 2015.

Con el retorno de la evaluación del gasto sanitario, paralizada durante la pandemia, las conselleries de Hacienda y Sanidad encargarán a la autoridad fiscal independiente (Airef) el diseño de una estrategia para dotar de mayor eficiencia la contratación y el modelo de compras así como la gestión de servicios y sistemas de información sanitaria.

Financiación y deuda

El máximo responsable de Hacienda vinculó todo el plan de eficiencia en el gasto con el modelo de financiación, el cual volvió a exigir que se reforme. Es «irrenunciable», insistió por enésima vez, diseñar un nuevo modelo así como que el Estado acometa una quita de la deuda valenciana (supera los 50.000 millones y preocupan la subida agresiva de los tipos de interés) y el establecimiento de un fondo transitorio para ofrecer un alivio financiero a la Generalitat mientras se negocia la reforma.

En ese sentido, se mostró medianamente optimista sobre esa posible reforma del sistema, ya que el modelo autonómico será «insostenible a largo plazo» con el «volumen de deuda» actual.

«Necesitamos acuerdo global y con empatía. También por parte de otros partidos —en referencia al PP— que presumen de no querer pactar nada», criticó antes de reconocer que el actual Gobierno, aunque no ha cumplido su promesa de cambiar el sistema de financiación autonómica, sí ha mostrado «otra sensibilidad», lo que ha permitido que la C. Valenciana haya vivido años de «liquidez extraordinaria».

España también exhibió algunos de los logros del Consell y de Hacienda y celebró los octavos presupuestos del Botànic, la reforma fiscal aprobada por unanimidad y la tasa de paro «más baja de la historia» de la autonomía.