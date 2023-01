No hay mayor desprecio que no hacer aprecio y en esas se plantaron Compromís, Esquerra Unida y el PP. Los tres grupos parlamentarios han evitado hacer preguntas al candidato de Vox, condenado por violencia machista en 2002, Carlos Flores Juberías, durante su comparecencia en las Corts a cuenta del proceso de intervención pública en la futura Ley de Participación mientras que el PSPV se ha centrado en reclamarle que pida perdón a su familia, a todas las víctimas de violencia machista y a la ciudadanía y que dimita de los organismos estatutarios.

La norma y las posibles recomendaciones que pudiera aportar han quedado en un segundo (o tercer) plano; solo Ciudadanos y Vox, el partido del que será candidato en mayo, se han interesado por ello. La noticia estaba en su propia participación y en las diferentes opciones de los partidos para mostrar su incomodidad con la asistencia del también miembro del Consell de Transparencia y de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, dos puestos de los que los grupos botánicos y el PP estudian (y se enganchan por ello) cómo echarle, un cargo que Flores Juberías ha dicho que dejará cuando se haga "incompatible" por falta de tiempo para compatibilizar la candidatura.

La comisión ha dejado hasta tres formas de cordón sanitario al candidato de ultraderecha como protesta por la condena por haber ejercido "violencia psíquica" y 21 faltas de coacciones y amenazas a su exmujer en 2002. "No tiene nada que aportar sobre la ley", han coincidido las formaciones del Botànic al ser preguntadas por el catedrático de Derecho Constitucional quien, en noviembre, pidió comparecer para dar su punto de vista sobre la legislación que prepara el Consell. Su solicitud recibió el aval de Vox y PP, partido que ahora se ha desmarcado, señalando que en aquel momento ni se conocía la sentencia ni era candidato de Vox. "La situación ha cambiado", ha indicado el parlamentario 'popular' Fernando Pastor.

La mayor muestra de indiferencia ha sido la exhibida por la diputada de Unides Podem, Estefanía Blanes, que se ha levantado en el momento en que Flores Juberías ha ido a empezar su intervención. "Que disfrutéis", ha dicho no sin cierta ironía. Compromís y PP, tan diferentes en tantas cosas, han calcado respuesta: no preguntar, ejercer un 'Pasapalabra' con el que no darle (más) protagonismo y mantener un silencio crítico desde la butaca de la comisión. "Continuaremos en la sala porque el que no debe estar es él", había avanzado la diputada de los valencianistas, Nathalie Torres, que ha cumplido su permanencia igual que los 'populares'.

Por su parte, la diputada socialista Mercedes Caballero ha mostrado su desacuerdo con la presencia de Flores Juberías en la cámara de viva voz. "Viene a comparecer como muchas cosas, pero también como penado por violencia machista", ha empezado Caballero, quien le ha recordado alguna de las frases de la sentencia por la que fue condenado como "te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo" y le ha exigido que pida perdón. "Arruinó la vida a su expareja y a sus hijos", le ha reprochado Caballero entre quejas de Vox por lo que han considerado "una falta de respeto".

"Me paseo sin ninguna cuenta pendiente con la justicia, las que tuve y las saldé; me equivoqué, cometí un error y lo pagué sobradamente", ha sido la respuesta de Flores Juberías, que ha defendido también que no es incompatible su continuidad en el Consell de Transparencia con ser militante y candidato de un partido. Así, ha defendido seguir en ambos organismos hasta que sea incompatible por tiempo más que por ley (en el caso de la Junta Electoral, lo será cuando se publiquen las listas oficiales), pero que dejará ambos cargos antes de la campaña electoral.