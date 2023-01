El Consell da luz verde a 61 parques renovables con 800 millones de inversión

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acaba de anunciar que 61 parques renovables han superado el trámite ambiental y sumarán una potencia de 1.356 megavatios. Puig ha subrayado que la Generalitat ha revisado todos los proyectos que hoy debían tener la respuesta ambiental. El president ha precisado que son 107, de los que 31 parques han obtenido una respuesta desfavorable y 15 los promotores han desistido. Con ellos, ha asegurado que más de la mitad de la energía producida en la Comunitat Valenciana será verde.

Ximo Puig ha afirmado que ningún promotor va a perder los avales que depositó porque que la Generalitat ha respondido a tiempo. La patronal valenciana de las renovables apuntaba que hoy debían obtener la respuesta ambiental cerca de 400 proyectos. El Consell insiste en que todo está resuelto.

En concreto, los proyectos movilizarán una inversión de 859 millones euros y producirán 1.356 MW, la energía equivalente al consumo anual de 678.000 hogares, además de suponer la creación de casi 1.500 puestos de trabajo para la construcción y mantenimiento de las plantas.

Así lo ha explicado el president tras mantener en el Palau una reunión de trabajo con el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent; la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, y la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró.

Todos revisados

Puig ha avanzado que todos los proyectos que cumplían con los requisitos cuentan ya con la declaración de impacto ambiental o con los permisos requeridos para su implantación, lo que permite afirmar que la Generalitat ha examinado “en tiempo y forma” todos los expedientes y cumplido con los plazos establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica para el 25 de enero.

Ha subrayado en este sentido que la apuesta por las renovables redunda en una “mejor competitividad para las empresas” y en el “fortalecimiento del estado de bienestar”, y ha agregado que la lucha contra el cambio climático pasa por dejar de depender de los combustibles fósiles.

Como ha explicado el presidente, se han analizado un total de 107 expedientes sujetos al objetivo marcado para este 25 de enero, y más del 50 % ha superado esta fase de tramitación. De los 46 restantes, 31 han obtenido evaluación desfavorable y 15 no han prosperado por desestimiento de las empresas. No obstante, no se ejecutarán avales a ningún promotor.

Generación energética renovable

La potencia renovable y no renovable instalada actualmente en la Comunitat Valenciana asciende a 8.317 MW. De este total, tras los objetivos marcados para este mes enero, más de la mitad (5.323 MW) de la generación energética de la Comunitat Valenciana será de origen renovable, ya que los proyectos representan 1.356 MW, la potencia a instalar pendiente de autorización del Ministerio es de 1.123 MW, los MW renovables ya instalados generan 2.372 MW y el autoconsumo ya instalado supone 472 MW.

Puig ha señalado que el balance de la implantación de instalaciones para el autoconsumo es “muy positivo”, porque representan “una parte clave del nuevo modelo energético” que está ya presente en unas 50.000 viviendas.