Renfe ha expedit a la Comunitat Valenciana un total de 171.00 abonaments gratuïts en Rodalies i Mitjana Distància durant el seu primer mes de vigència en 2023, després de l'aprovació de la mesura pel Govern d'Espanya el passat 27 de desembre. Del total de títols multiviatge gratuïts expedits, 149.081 corresponen a abonaments per a viatjar en els diferents nuclis de Rodalies i 22.095 són per a trajectes de Mitjana Distància.

Per a agilitzar l'adquisició dels abonaments i evitar esperes innecessàries, l'adquisició és possible a través de l'app de Rodalies Renfe o, en el cas dels abonaments de Mitjana Distància i Avant, a través de la web www.renfe.com. Per a açò, el client ha d'estar registrat prèviament, expliquen des de l'entitat.

Des de Renfe subratllen que l'ús irregular dels abonaments gratuïts de Mitja Distància ha descendit "considerablement", passant del 20% registrat el passat any a una mitjana del 2,5% en el present exercici. L'ús irregular dels abonaments es va produir l'any passat, principalment, en formalitzar alguns usuaris amb abonament de Mitjana Distància, viatges que posteriorment no realitzaven.

L'"important descens" que s'ha registrat enguany a causa de les mesures aprovades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), que van entrar en vigor el passat 7 de desembre, per les quals es va modificar l'operativa de venda i utilització dels títols multiviatge gratuïts de Mitjana Distància convencional de Renfe, que restringeix la formalització de viatges, l'adquisició d'abonaments i sancionen els usos irregulars reiterats, entre altres actuacions.

En el cas dels servicis ferroviaris de Mitjana Distància convencional, els usuaris han d'adquirir un abonament diferent per cada trajecte origen/destinació, que serà vàlid per a viatges il·limitats entre l'origen i destinació sol·licitada pel client, en tots dos sentits.

Devolució de la fiança

Als viatgers que hagen utilitzat l'abonament gratuït de Rodalies, o Mitjana Distància en 2022 i hagen complit les condicions d'ús, se'ls està retornant de forma gradual i progressiva la fiança des del passat 9 de gener per a aquells que hagen realitzat el pagament amb targeta de crèdit.

A totes aquestes persones se'ls reintegrarà l'import en el mateix compte corrent al qual tenen vinculada la targeta de crèdit amb la qual es va fer el pagament. En cas que els abonaments foren adquirits en metàl·lic, els viatgers poden acudir des del passat 15 de gener als punts de venda de les estacions.