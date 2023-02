Los socialistas crean su comité de la verdad para plantar cara a los ‘bulos'

Al PSPV le preocupa que el dicho de que las mentiras tienen las patas muy cortas no sea del todo cierto. Más bien, temen que son las afirmaciones que rozan la falsedad las que más logran escamparse, como si de una mancha de aceite se tratara. Por ello, los socialistas valencianos planean plantar cara a los 'bulos' que, aseguran, lanza la derecha y la extrema derecha con su propio «comité contra la desinformación».

Lo anunció este martes la vicesecretaria general del PSPV, Ana Domínguez, quien apuesta por «cortar de raíz las falsedades de algunos partidos que considerábamos democráticos y que a lo que se dedican es a contribuir a la creación de bulos». ¿Cómo? Con un «comité» que formarán tres personas del PSPV, una por provincia, siguiendo la estrategia puesta en marcha a nivel estatal por Ferraz.

Tania Baños por Castellón

Será la propia Domínguez, quien además es portavoz de la formación, la que saldrá a «desmentir y poner los datos reales a disposición de la ciudadanía» cuando las informaciones afecten a la provincia de Valencia. La alcaldesa de la Vall d'Uixó y secretaria de Acción Electoral, Tania Baños, será la encargada en la provincia de Castellón, mientras que Rubén Alfaro, alcalde de Elda, lo hará en Alicante.

Estos representantes del partido actuarán como «doble agente» para los socialistas, no solo para salir a exponer las «falsedades» y «desmentir los bulos de la derecha y la extrema derecha», sino que también actuarán como localizadores de esos mismos, lo que podría servir también al PSOE a nivel estatal, ya que hay un comité contra la desinformación en cada una de las provincias.

Gobierno feminista

Como ejemplo, Domínguez saltó a criticar las acusaciones del PP de no ser un «gobierno feminista», replicó que no es verdad que se hayan cerrado juzgados contra la violencia machista, sino que se está desarrollando la ley para que haya uno específico en cada capital del partido judicial e insistió en que nadie ha prohibido a los 'populares' manifestarse contra la ley del solo sí es sí, sino que cuando se les canceló el permiso fue porque no habían presentado la petición a tiempo.

Asimismo, la portavoz entró a responder a los 'populares' sobre esta ley. Así, reclamó al PP que «no embarre el debate en torno a la reforma de la ley del solo sí es sí». «Es una buena ley y no vamos a tolerar que nadie ponga en duda nuestro compromiso con los derechos de las mujeres», dijo.