Feria València no prevé recuperar el negocio precovid hasta 2024

Feria València aún tendrá que esperar un año para volver a las cifras de negocio que tenía antes de la pandemia de coronavirus de 2020, según asegura a este diario su director general, Enrique Soto, quien añade que no se trata de un caso singular porque la situación se va a repetir en todos los grandes recintos feriales europeos, incluidos los de Madrid y Barcelona.

Soto indicó que de los dos puntales de ingresos de Feria València, el de lo eventos externos sí ha recuperado el volumen de negocio previo a la covid. De hecho, su facturación creció el año pasado un 20 % aproximado respecto a 2019, aunque no quiso precisar las cifras concretas a la espera de que a finales de mes el patronato de la institución apruebe las cuentas del ejercicio pasado. Dichos eventos incluyen ferias externas, congresos, presentaciones privadas o rodajes de spots publicitarios.

Donde las cifras no han superado los registros de hace cuatro años -y no lo harán, siempre y cuando la coyuntura económica no lo impida- hasta el próximo ejercicio es en el negocio tradicional de la entidad, es decir las ferias que organiza. El motivo, según Soto, no es otro que las consecuencias negativas que la guerra en Ucrania, la inflación y el alza de costes energéticos, más la resaca de la pandemia, está provocando en los sectores económicos que están detrás de esas ferias.

El ejemplo más claro de ello es Cevisama, que el 27 de febrero abrirá sus puertas después de no haberse celebrado en 2021 y 2022 por los efectos de la covid. El certamen del azulejo es de gran importancia para Feria València, porque representa el 20 % de sus ingresos anuales. En 2020 fue el último evento, en febrero, que se celebró en la institución, porque ya en marzo de aquel año se decretó el confinamiento para luchar contra el coronavirus. Según Soto, la edición de 2023 «será más pequeña que la de 2020». Pese a ello, en la institución están satisfechos por el tamaño de la muestra, que se expondrá sobre 80.000 metros cuadrados con más de 500 marcas y la expectativa de acercarse a los 91.000 profesionales (21.000 de ellos extranjeros) que la visitaron hace tres ediciones.

Esa satisfacción se extiende a los principales certámenes organizados en el tramo final de 2022, cuando la feria del Hábitat superó los 50.000 visitantes, una cifra no lograda desde 2008, o cuando Iberflora acogió a 18.000, un 12 % más. Para este 2023, la institución tiene confianza en esos eventos pero también en otros nuevos como Terraeco o el salón del universo tecnológico.

Feria València se encuentra a apenas dos meses de convertirse en una empresa pública, una vez que la Generalitat ha asumido su abultada deuda. Según Soto, ninguno de los operadores del sector interesados en entrar en el capital de la firma cuando se trabajaba en una fórmula que incluyera abrir la institución a la iniciativa privada ha mostrado interés en colaborar solo en términos de negocio con Feria València desde que se descartó esa opción.