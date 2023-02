El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha comprometido a que en el curso 24-25 esté finalizado el cien por cien del programa de infraestructuras escolares.

Mazón ha explicado que “para esa construcción y dinamización del Edificant, para concluir estas infraestructuras que faltan, pondremos en marcha un plan exprés de apoyo técnico y de gestión a los ayuntamientos, con el refuerzo de la capacidad de contratación y ejecución en Educación. Todas las construcciones educativas que se necesitan en la Comunitat Valenciana estarán listas”.

El líder ha indicado que “casi el 80% del plan de construcción de colegios e institutos está por acabar. El Edificant ha fracasado y apenas llega al 20% de las infraestructuras que necesitan los alumnos. Tenemos un gobierno que no trabaja y miente con las infraestructuras educativas”.

Carlos Mazón ha señalado que “todos estos elementos justifican el calificativo de abandono a la educación pública. Casi 64 centros no solo no están en fase de construcción sino que ni siquiera están licitados”. El presidente popular ha desplegado un listado con esos centros “que ni siquiera se han licitado, modificado, ni tienen un proyecto, ni fechas para su puesta en marcha, ni han movido un papel ni una coma para ejecutarlo”. Y ha mostrado otro el listado con otros 60 centros más que “están paralizados, no están acabados, ni tienen el colegio finalizado ni a disposición de los alumnos que siguen esperando”.

Reaccionar

Para el presidente de los populares, “la propuesta del famoso Plan Edificant ha fracasado después de ocho años de gobierno de Puig, de Compromís y de Podemos en la Comunitat Valenciana. Todo esto es el síntoma del fracaso de las infraestructuras educativas en Alicante, Valencia y Castellón. Llega el momento de reaccionar”.

Mazón ha indicado que “la palabra abandono es la que mejor puede definir la situación de la educación pública de la Comunitat Valenciana. El gobierno más caro de la historia es el que ha abandonado la educación pública”.

El líder de los populares ha afirmado que “en nuestro programa electoral recogeremos el diagnóstico y recetas para reforzar la educación pública”.

Carlos Mazón ha mostrado su compromiso con la educación gratuita de cero a tres años, sin burocracia, universal, con libertad para elegir. “Se puede hacer, está presupuestado en 208 millones de euros y sabemos de dónde obtenerlo, de la rebaja del gasto político superfluo que asciende a casi 4.000 millones de euros”.

Más becas comedor para alumnos en riesgo de pobreza

Mazón ha afirmado la ampliación de las becas de comedor a todos los alumnos en riesgo de pobreza severa en la Comunitat Valenciana. “Ampliaremos en 180 millones de euros las becas comedor para esos 192.000 niños y niñas en riesgo de pobreza severa sin beca de comedor. Tenemos 337.000 niños en riesgo de pobreza severa y más del doble, están sin la beca de comedor escolar en estos momentos en la Comunitat Valenciana y esto no puede ser”.

“Además, el 70% de nuestros jóvenes no saben inglés y se ha dejado sin servicio de autobús escolar a más alumnos de las zonas rurales con un 20% menos de inversión”.

Respecto a lo sucedido en el Instituto de Mislata, Mazón ha mostrado su total apoyo a los docentes. “No puede ser que el equipo directivo del centro haya dimitido ante el desamparo de la administración por su falta de respuestas. No podemos permitir que esta situación se prolongue. Vamos a exigir una investigación al respecto ante la falta de atención de Educación a la llamada de los docentes. No puede ser lo que ha ocurrido”.

Por otra parte, Mazón también ha incidido en reforzar la figura del docente. “Tenemos que reforzar le educación pública sobre la base del esfuerzo, del refuerzo y el prestigio al profesor. Es de sentido común que se premie el esfuerzo en la Comunitat Valenciana y se refuerce la figura del profesor. En nuestro programa vamos a recoger propuestas de sentido común como que se potencie la lucha contra el abandono escolar para que desaparezca cuanto antes o que los padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos”.