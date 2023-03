El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado que las empresas de Francisco Correa y su sucursal valenciana, Orange Market, que forman la trama Gürtel, hicieron sus actos de campaña cuando fue candidato a la Generalitat por primera vez en 2003 y en los años sucesivos porque le vino impuesta por la dirección del Partido Popular en Madrid.

"Estas empresas aparecen en el comité nacional de campaña del PP España. Este señor [en referencia a Álvaro Pérez] ya está en la campaña. no pregunto quien es, para quien trabaja". Camps ha señalado que "el Partido Popular está centralizado en su totalidad. Somos militantes del PP de España. hay un solo NIF. Quien me lleva la campaña electoral de la comunidad autonoma es el Partido Popular de España: logotipos, mensajes, identidad corporativa, escenario, atril".

"Tengo lealtad al partido"

Camps sostiene que desconocía hasta la existencia de la empresa Orange Market. "No sabía que empresa era. De mi imagen no me he preocupado en la vida. Yo soy militante del PP desde 1982. Míreme, jamás me he preocupado de mi imagen. He perdido el pelo. No me preocupa quien organiza los actos. Tengo lealtad al partido. No se me ocurre quien lo hace y porque se está haciendo así", ha asegurado.

En un interrogatorio bronco y con continuas interrupciones y repreguntas de Camps a la Fiscal Anticorrupción, el expresidente de la Generalitat ha defendido que Álvaro Pérez "El Bigotes" no formaba parte de su equipo. Y que nunca había visto al empresario Francisco Correa hasta el día de este juicio que empezó el 23 de enero pasado".

La Fiscal Anticorrupción le ha exhibido un pantallazo de la boda de "El Bigotes" a la que acudieron Camps y Correa, a lo que el expresidente ha asegurado que fue "creyendo que era una reunión del partido [Popular]".