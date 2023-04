Acaba en Les Corts la legislatura más compleja

La legislatura más agitada cierra en Les Corts Valencianes. Aunque solo fuera porque en los últimos cuatro años, desde que tomaran posesión diputados y Consell en 2019, el territorio ha pasado por una pandemia mundial y padecido los efectos de una guerra en Europa --la invasión de Ucrania por parte de Rusia--, la afirmación sería válida.

Los retos que ha asumido los políticos a los que les ha caído en suerte el periodo han sido de especial dificultad desde todos los puntos de vista, con el sanitario como protagonista absoluto y el económico permeando toda la situación con una transversalidad extenuante.

Hay más. Del Ejecutivo autonómico constituido en el inicio, presidido por el morellano Ximo Puig en su segundo mandato, solo quedan dos consellers, con salidas protagonizadas por ceses, pero también por dimisiones voluntarias, como la del castellonense Vicent Marzà al dejar en mayo de 2022 la cartera de Educación. En el hemiciclo, primero de su historia con seis grupos parlamentarios tras la irrupción de Vox, también se han producido cambios, si bien la circunscripción de Castellón es una de las menos afectadas, salvo por la fuga a los no adscritos de dos diputados de Ciudadanos y otra del partido de Abascal.

El ciclo toca a su fin este lunes, cuando se publique el decreto de disolución de Les Corts y la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de mayo.

Inicio de la mano de las generales

La legislatura se puso en marcha tras las autonómicas de abril de 2019, celebradas por primera vez junto a las generales por el adelanto decidido por Ximo Puig, lo que no se repetirá en esta ocasión, en que irán de la mano de las municipales. Ocurrió en una sesión en la que la mesa de edad la dirigió Vicent Soler, entonces conseller de Hacienda en funciones y hoy retirado de la política y los dos más jóvenes: la diputada de Compromís Aitana Mas, actual vicepresidenta del Consell, y el diputado de Ciudadanos Jesús Salmerón, ahora diputado no adscrito y candidato del PP a la alcaldía de Gátova. Apenas hubo unos meses de trabajo sin sobresaltos mayores hasta que en marzo de 2020 estallara la pandemia del covid-19.

Un Botànic II con muchos cambios

En el inicio del ciclo se firmó en Alicante el acuerdo para un gobierno del Botànic II, con la incorporación de Unides Podem al dúo del anterior ejecutivo, basado en el pacto de PSPV y Compromís, de nuevo con el socialista Ximo Puig al frente; Mónica Oltra (Compromís) como vicepresidenta y Rubén Martínez Dalmau (UP) como vicepresidente segundo. De este trío salió 2021 Martínez-Dalmau por discrepancias con la nueva dirección de Podem y le sustituyó Héctor Illueca. No por voluntad propia, en junio de 2022 dejó no solo el cargo, sino la actividad política Mónica Oltra, tras ser imputada por la supuesta ocultación en su Conselleria de los abusos a una menor tutelada, a la que sustituyó Aitana Mas. Antes de la dimisión de Oltra, Puig había acometido una profunda remodelación en un Consell que apenas había variado en su primer mandato y en el que al final de esta segunda legislatura, y tras la destitución de la consellera Mireia Mollà decidida por Mas, solo se mantienen tres de los titulares de 2015: Puig y los consellers Gabriela Bravo y Rafa Climent, teniendo en cuenta que el castellonense Vicent Marzà dejó Educación por su iniciativa para dedicarse a labores de partido en mayo de 2022.

Modificaciones en 2 de cada 10 escaños

El Parlamento autonómico también ha visto pasar nuevas caras por el hemiciclo una vez constituido. De hecho, ha vivido cambios en 23 de sus 99 escaños, en su mayoría por la renuncia de sus titulares por razones bien diversas. Sin embargo también ha habido deserciones de sus marcas políticas. Seis diputados que se han pasado a otra bancada, la de los no adscritos, entre ellos dos castellonenses de Ciudadanos, Cristina Gabarda y Vicente Fernández, así como la ex de Vox, Rebeca Serna. De los seis grupos parlamentarios, cinco han cambiado de síndic -solo se mantiene la de Vox, Ana Vega-, lo que ha propiciado que en el tramo final de la legislatura la Junta de Síndics haya pasado a ser la Junta de Síndiques. Entre quienes han renunciado a su escaño, figuran cinco síndicos, la castellonense Isabel Bonig (PP) y Ruth Merino (ex de Ciudadanos y ahora en el PP): Manolo Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís) y Toni Cantó (ex Cs), y ha habido un grupo que ha tenido tres síndicos en cuatro años, el de Unides Podem, con Rubén Martínez Dalmau, Naiara Davó y Pilar Lima.

La urgencia de los decretos leyes

La pandemia del covid y la guerra en Ucrania han multiplicado en esta legislatura los decretos leyes, figura reservada a momentos de extraordinaria y urgente necesidad, en su mayoría con ayudas y subvenciones a distintos colectivos. Con las votaciones del último pleno, celebrado esta semana, son un total de 61 los que se han validado, entre los que figura la reforma fiscal progresiva para las rentas medias y bajas. Se han aprobado 30 leyes en las que se han regulado temas como la prevención de la ludopatía, la función pública o el turismo sostenible, tasa turística incluida. En cuatro años, Ximo Puig ha comparecido en 99 sesiones de control, en las que ha respondido a 438 preguntas de los grupos parlamentarios.