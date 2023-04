Ximo Puig se ha puesto este miércoles el traje de candidato sin quitarse la chaqueta de ‘president’, como mucho, la corbata. Son las telas del cargo institucional las que más le lucen en campaña y con las que ayer saltó al ruedo electoral. No en vano es precisamente su puesto al frente de la Generalitat el lema con el que afrontará el camino hacia una tercera legislatura. “El president” es el mensaje que lucirá en los carteles para pedir el voto junto a una imagen de la cara de Puig y en una esquina, el logo del partido, el PSPV.

Puig ha empezado este miércoles la precampaña hacia el 28M en un acto de gran carga simbólica llenando la plaza de Manises, a las puertas del Palau. El acto, igual que el propio lema de campaña, es toda una muestra de intenciones de las líneas sobre las que apostará Puig para continuar al frente del Consell después de mayo. Puig es el principal reclamo para los socialistas valencianos de los que apenas se ven la marca al estilo de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía o Alberto Núñez Feijóo en Galicia con las del PP.

La música y el buen rollo han amenizado la previa. Los del puño y la rosa se lanzan a la búsqueda de una "amplia mayoría" apelando al optimismo y a la cercanía. "Es un día de fiesta", decía uno de los alcaldables que llenó las primeras filas con otros cargos gubernamentales y candidatos antes de empezar en un pase de micros amenizado. Esa era la idea. Una fiesta, un "chute de energías" entre bromas y canciones de Estopa como ejemplo del avance de la Comunitat Valenciana que posteriormente Puig desgranó en datos.

El jefe del Consell subió al escenario ante el fondo blanco, su imagen con chaqueta y sin corbata y el lema en rojo: 'el president'. De fondo sonaba la sintonía del Partido Socialista, de la poca presencia directamente ligada al puño y la rosa. Desde el atril, ante más de un millar de personas entre sillas llenas y los laterales llenos con gente de pie, Puig comenzó lanzando un dardo hacia el PP con la forma del propio acto: "Vamos a trabajar en las plazas, no en una plaza (la de toros, en referencia a los 'populares'), en todas, en la de los pueblos, los barrios y las aldeas".

Puig remarcó la mejoría de todos los indicadores sociales "y especialmente del empleo", asunto que, dijo, "continuará siendo la gran acción de gobierno". También apostó por hacer del próximo mandato la "legislatura de la vivienda con una gran alianza con el sector privado para construir viviendas". Asimismo, recordó que durante la pandemia, "a diferencia de otros lugares donde había manifestaciones, aquí se estaba al lado del gobierno defendiendo que hubiera restricciones para preservar la salud".

Y cómo no, no pudo faltar la mención a la gigafactoría de Volkswagen. "Me lo vais a escuchar muchas veces, pero es que parece que a algunos les moleste que un 8 de octubre mandáramos una carta a Volkswagen para decirles que queríamos participar en esa convocatoria", señaló Puig que indicó que cuando acabe la campaña, lo que él llama "conversación" con la ciudadanía, será la gente quienes "decidirán si quieren volver atrás o quieren seguir yendo hacia el futuro, si quieren pensar en Gürtel o quieren pensar en Volkswagen, si quieren recortes masivos y volver a Generalitat aniquilada o quieren un autogobierno que les sirve para su día a día".