El president de la Generalitat, Ximo Puig, comenzará la próxima semana una gira por todas las comarcas de la Comunitat Valenciana para exhibir el trabajo realizado al frente del Consell así como para exponer el programa socialista para el 28M. Puig apuesta así por reforzar su presencia en la esfera municipal, que será clave en una doble cita electoral en la que el voto local puede ser decisivo para el signo del gobierno autonómico por el efecto arrastre de los alcaldes y alcaldesas.

En esos actos por toda la autonomía, Puig ha asegurado que se entablará una "conversación" con la ciudadanía para "rendir cuentas" de lo realizado y "exponer" lo que se haría en un nuevo mandato. "El objetivo es el pleno empleo, avanzar en justicia social y tener un territorio más cohesionado y sostenible", ha enumerado.

En ese sentido, el secretario general del PSPV ha avanzado una estrategia enfocada a "llegar a la inmensa mayoría de los valencianos" y ha lanzado un dardo al PP de Carlos Mazón al asegurar que el objetivo de los socialistas es "llegar a todas las plazas, no solo a una plaza", en referencia al acto central de campaña del PP, previsto en la plaza de toros de València.

No ha sido el único rejón a los populares, a quienes ha acusado de "querer embarrar la campaña" ante su ausencia de "proyecto" para la C. Valenciana y de "adosarla" a la campaña nacional de Génova. "El antisanchismo no es un proyecto político", ha criticado Puig.

Sánchez hará campaña con Puig

Como ha venido haciendo en los últimos días, el jefe del Consell ha insistido en la importancia de "circunscribir" el 28M al "debate autonómico" y no convertirlo en un plebiscito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Puig, las autonómicas no son un "subproducto" de las generales, como según él trata de transmitir el PP: "Aquí se juega la Sanidad, la vivienda..."

En todo caso, a escasos días de que el líder nacional visite València para la Convención Municipal del PSOE, Puig ha negado que esté preocupado por ligarse a la figura de Sánchez y el coste electoral que ello pudiera tener en tierras valencianas. "No me preocupa", ha dicho antes de defender que la gestión de Moncloa en la autonomía ha sido "positiva" en términos de "política social" e "inversión". Eso sí, ha admitido que le gustaría "que fuera más y superar algunas cuestiones pendientes".

Según ha avanzado el líder de los socialistas valencianos, la previsión es que Pedro Sánchez participe en actos de campaña del PSPV en las tres provincias de la autonomía.