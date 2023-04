Las últimas salidas de Ciudadanos agitan la confección final de listas

Una nueva despedida ha irrumpido en la agenda de los partidos de la derecha cuando se encuentran en pleno proceso de cuadratura del círculo de las que serán sus candidaturas para el 28M. PP, Ciudadanos y Vox apuran para presentar el 24 de abril, fecha límite, sus listas electorales (el Botànic ya las tiene), y aunque 'populares' y naranjas afirman que las tendrán preparadas antes, la próxima semana, una nueva salida de cargos de los liberales ha agitado el tablero del centroderecha con la confección de las papeletas como efecto colateral.

Con apenas unas horas de diferencia, entre el martes y el miércoles, el alcalde y dos ediles de una de las localidades más importantes que ostentaba Ciudadanos, la de Sant Joan d'Alacant, y la concejala en el Ayuntamiento de València y número 2 en 2019, Rocío Gil, anunciaron su baja del partido y su paso al grupo de no adscritos. Sus salidas se unen a las de Ruth Merino, exsíndica, en enero, o las de los dos representantes en la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez y Julia Parra, en marzo junto a la del también diputado provincial en Valencia, Juan Córdoba.

«Necesitamos un centro-derecha fuerte y unido», justificó Gil en sus redes sociales tras anunciar su marcha, un mensaje que para sus ya excompañeros implica allanar su aterrizaje en la candidatura de los 'populares', que se ponen de perfil. Más claro es el futuro del alcalde de Sant Joan y ex de CS Santiago Román quien, según ratificó el PP alicantino, será el candidato de los 'populares' en el consistorio, una confirmación que llega apenas 48 horas después de que abandonase la formación naranja.

Un botín de 460.000 votos

Cuántos de estos ex de Ciudadanos se integren en las listas de los 'populares' es una de las incógnitas sobre las papeletas de los azules, que agotan los plazos legales, y los movimientos de última hora en la formación liberal no hacen más que acrecentarlas. De hecho, no se descarta que haya más salidas entre los naranjas, con el PP como destino preferente. El botín de esta reunificación de este espacio por la vía de la incorporación de nombres son casi 460.000 votos que en 2019 se llevó CS comandado por Toni Cantó.

Hasta ahora, el desembarco de perfiles ha sido principalmente en el ámbito municipal, a falta de más detalles de la lista autonómica. Así, además de Román en Sant Joan d'Alacant, también el exparlamentario naranja, Jesús Salmerón, que dejó el partido en 2021, será el aspirante del PP en Gátova. Asimismo, una de las más mencionadas para ir en la candidatura autonómica es Merino quien ya forma parte del equipo económico de Mazón, aunque todavía se desconoce si esto acabará conllevando su paso a la lista.

«Actuación orquestada»

Por su parte, en Ciudadanos no consideran casual el goteo de salidas. «Obedece a un cumplimiento y sometimiento personal a los intereses del Partido Popular de la ciudad de Valencia y de la Comunidad Valenciana, hasta el punto de haberse prestado a hacer el juego sucio a dicho partido», expresó el secretario de Organización del partido, Narciso Estellés, sobre el caso de Rocío Gil. «No ha sorprendido nada», añadió.

«Es una actuación orquestada», complementa a este periódico la líder del partido y candidata a la Generalitat, Mamen Peris, quien asegura que estas despedidas a última hora son una estrategia del PP para «dinamitar desde dentro» a la formación. Peris defiende que las marchas no les afectan, que son gente que ya no contaban para el proyecto y que la próxima semana presentarán la candidatura a las Corts como se está haciendo en muchos ayuntamientos «con gente liberal, de la sociedad civil y que se cree el proyecto».

Pero si el PP tiene los ojos puestos en los votantes de Ciudadanos, también les lanzan guiños desde el PSPV. Apenas unas horas antes de las fugas en los naranjas, juraba su cargo como secretaria autonómica para la Unión Europea la exlíder de CS Carolina Punset, un fichaje con el que Ximo Puig insiste en los mensajes al centro. También con la incorporación de la que fuera candidata de UPyD en 2015, Alicia Andújar, que irá a la lista de las Corts por Valencia y a la que este jueves el partido le ha dado la portavocía para criticar a Mazón como «hijo político de Zaplana» al fomentar «las trampas y el transfuguismo».