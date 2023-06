El nerviosismo era palpable ayer en torno a la reunión del comité federal del PSOE en Madrid. El objetivo era aprobar las candidaturas al Congreso y Senado para las elecciones del 23J, y su confección ha generado tensión en el seno valenciano. Ayer por la tarde salieron publicadas las listas definitivas, que terminaban con un pulso de 48 horas entre la ejecutiva de país y la provincial. Finalmente, Pedro Sánchez ha avalado enmendar la lista de Puig asumiendo parte de las demandas del secretario provincial de València, Carlos Fernández Bielsa, y el de Alicante, Alejandro Soler, aunque mantiene algunos de los cambios que Puig realizó sobre la propuesta de la provincia.

No sucedería lo mismo con la provincia de Castelló ya que la lista que presentó Puig tanto al Congreso como al Senado contaba con el aval del secretario provincial de Castellón, Samuel Falomir, si bien el que realizó un cambio en la de la cámara alta fue el propio Pedro Sánchez. Quitó a Eva Redondo relegándola al número 2 e impuso a la aún alcaldesa en funciones de Castelló, Amparo Marco. Aunque, en un principio, la decisión se preveía más neutral, finalmente, se ratifica a Marco como virtual senadora frente a la opción de Puig de situar a Eva Redondo.

Así, finalmente será el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien lidere la papeleta del PSOE en el Senado por València, tal como propuso Bielsa, frente a la opción de Puig de situar a Alfred Boix, de su confianza, como número uno. Se despeja así su camino hacia la Cámara Alta y se descarta que vaya a recoger el acta de diputado provincial, por lo que entrará su número dos en el consistorio, Núria Campos. Como Sagredo, la número uno por Alicante será Ana Martínez Zaragoza, la propuesta de Soler para su provincia, y no la delegada del Consell en Alicante, Antonio Moreno, como solicitaba la dirección de país.

Congreso

En las listas al Congreso, las modificaciones que Puig hizo a la lista presentada por Bielsa han sido ratificadas. A Diana Morant y José Luis Ábalos le seguirá Carmen Martínez y no Pilar Sarrión, y en el cinco será Marta Trenzano y no Mako Mira como propuso el líder provincial.

Unas listas que aceptan algunas de las modificaciones de Puig pero sin duda dan una autoridad a Bielsa y su criterio.

Una llegada de la delegación del PSPV llena de simbolismo La llegada de los valencianos a la sede del PSOE en Madrid ubicada en la calle Ferraz fue en sí misma una representación de cómo se encuentra la vida interna del partido. Los primeros en llegar fue la diputada Mercedes Caballero y el exministro José Luis Ábalos, e instantes después apareció Puig junto al conseller de Hacienda Arcadi España y el secretario de organización del PSPV-PSOE José Muñoz, dos de los cargos más cercanos al president. Mientras Ximo Puig hacía declaraciones a la prensa llegaron por detrás, a una distancia prudencial, el secretario provincial, Carlos Fernández Bielsa, junto a su homólogo en Alicante, Alejandro Soler, y el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Todo un simbolismo para escenificar cómo se encuentra el PSPV en estos momentos en la Comunitat valenciana.



El socialista Puig pidió ayer «más humildad y menos soberbia, más solidaridad y menos narcisismo». Fueron declaraciones previas a participar en el comité federal, preguntado por esa desautorización llevada a cabo desde Ferraz a sus propuestas. «Quien toma la decisión es quien la tiene que explicar», espetó Ximo Puig preguntado por los medios sobre los cambios en las listas.

No fue tan duro, eso sí, como el secretario general del PSOE de Castilla y León, quien se mostró «enormemente decepcionado y enormemente indignado» con los cambios introducidos en sus listas. Sin embargo, la incomodidad fue evidente y en ese entorno, ya de puertas para adentro con los barones y la ejecutiva, Puig quiso dejar clara una cosa: no se irá, se queda al frente de un partido que pese a los vaivenes de esta semana, tiene que llegar fuerte al 23J y no caer en el marco del PP.

«Ha habido cambios, las personas forman parte de los proyectos y en este momento eso es lo importante, porque nos la jugamos», dijo Puig, echando mano de los resultados electorales que le dieron a los socialistas 700.000 votos valencianos. «Tengo la conciencia muy tranquila», señaló, y apuntó que cada uno «debe valorar lo que hace».

«La mejor candidatura"

Fernández Bielsa también asistió al comité federal de forma paralela a Puig y sus allegados. Aseguró que es momento «de sosiego y serenidad» para afrontar las elecciones del 23J y de «movilización contra la derecha». «Hoy aprobamos las mejores candidaturas que representan perfectamente y legítimamente a la provincia de València», dijo, en referencia a los candidatos propuestos por la ejecutiva provincial que Ferraz ha avalado.

«Ahora nuestra ocupación debe estar en fortalecer al partido y movilizarlo para ganar las elecciones, plantar cara a la derecha y la extrema derecha para continuar con la senda de progreso, para que España siga avanzando y no retroceder», dijo. De hecho, para el alcalde de Mislata «hoy el partido está más fuerte y engrasado para ganar las elecciones del 23J».

Reproches de Pedro Sánchez

Quien no permaneció al margen de las polémicas y enfrentamiento surgidos en algunas federaciones socialistas por la confección de la listas fue el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Durante su intervención ante los máximos representantes del partido, Sánchez reprochó a los líderes regionales del partido por sus críticas realizadas durante todos estos días. Sánchez no ha dudado en afirmar que estas críticas o cualquier otra «se hacen aquí dentro».

Sumar, una oportunidad

Preguntado sobre la coalición de Sumar, donde se ha integrado tanto Compromís como Podemos, el aún president lo calificó de positivo para tratar de revertir la sangría que se produjo el 28M con la división del voto de la izquierda, por la que Compromís perdió unos 100.000 votos y Unides Podem, 129.000. Con la unión impulsada por Yolanda Díaz, «hay una base potente para que en la Comunitat haya una mayoría progresista que surja de las generales del 23J».