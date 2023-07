Las okupaciones solo afectan a una de cada 8.446 viviendas de particulares

Las okupaciones a pisos de banco son un problema para entidades bancarias y fondos buitre. Sin embargo, los datos demuestran que las okupaciones ilegales de pisos de particulares son las menos. En la Comunitat Valenciana existen 3,2 millones de viviendas familiares y el año asado hubo 389 juicios por okupación ilegal de viviendas, lo que supone una okupación ilegal por cada 8.446 viviendas. La cifra, además, va a la baja ya que el año anterior se celebraron 423 juicios por ese mismo motivo.

Desde 2018 se contabilizan los casos que más preocupan a los propietarios: que le ocupen su vivienda. Lo hace el Consejo General del Poder General (CGPJ) bajo el epígrafe de «juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas» y solo contabiliza «los casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social». Se trata de un procedimiento sumario que se plantea para retener o recobrar la legítima posesión sobre un bien.

Así, en el primer trimestre de 2023 ingresaron en los órganos judiciales 629 casos en toda España, un 15 % menos que el año anterior. En Andalucía se presentaron el mayor número de demandas, 145 (el 23,1 % del total nacional). Le siguieron la Comunitat Valenciana, con 104; Cataluña, con 94; y Madrid, con 71. Si se analizan los datos del Poder Judicial de forma anual en España hubo en 2022 un total de 2.785 verbales posesorios por okupación ilegal de viviendas, un 19,9% menos que en 2021, cuando se notificaron 3.479 procedimientos.

Denuncias presentadas

Ahora bien, el número de denuncias presentadas por okupación ilegal de viviendas es mayor, aunque ahí no se hace referencia a si el propietario es un particular, una entidad bancaria o un fondo buitre. Los datos los aporta el Ministerio del Interior y no son datos comprobados sino la cifra de las denuncias presentadas.

A nivel estatal se presentaron en 2022 un total de 16.726 denuncias por okupación ilegal de vivienda, frente a las 17.274 de 2021, cuando alcanzó su máximo histórico. En la Comunitat Valenciana las denuncias presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por este motivo fueron 2.024 en 2022 y 1.779 en 2021. En el primer trimestre del 2023, la Comunitat Valenciana ya ha registrado 568 denuncias por okupación ilegal de la vivienda (206 en Alicante, 61 en Castellón y 301 en Valencia).

Desde el Ministerio del Interior puntualizan que la estadística «no discrimina entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno: el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia».

Datos de Fiscalía

Según los datos aportados desde la Fiscalía General del Estado, recogidos en la memoria correspondiente al ejercicio del 2021, solo el 0,85% de los delitos genéricos de okupación se refieren a casos en los que ha habido un allanamiento (que afecta a la vivienda habitual), mientras que el 99,15% son delitos de usurpación. De esta forma, y según la citada memoria, a lo largo de 2021 y a nivel estatal se incoaron un total de 9.739 procedimientos por usurpación y 83 procedimientos por allanamiento.

Piden más alquiler social

Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València aseguran que el problema de la vivienda «no es la ocupación, como explican mil veces los jueces, sino la incapacidad del mercado con una oferta tan insuficiente que dispara precios -el imparable encarecimiento de los alquileres en Valencia los ha hecho subir un 15 % en el último año- y de la enorme carencia de parque público que en Valencia es del 0,42 de las viviendas principales (la media europea es del 9%), en un contexto dónde el euribor sigue creciendo y los fondos buitre, bancos y grandes empresarios instan procedimientos judiciales para echar a las familias al no renovar contratos de alquiler».

La entidad, que lleva 13 años en la lucha en la defensa de las viviendas, añade: «Todas necesitamos vivienda; y lo que se debe es propiciar que los grandes tenedores hagan alquiler social y asequible, que se controlen los precios de alquileres y euribor, y que se genere una corriente de solidaridad entre la población para que se movilice la vivienda vacía».

Un parque público insuficiente

El parque público de vivienda es insuficiente a pesar de los esfuerzos realizados durante la última legislatura para ampliarlo. Así, en la actualidad el parque público se sitúa en poco más de 15.000 viviendas, con un una lista de espera que supera las 13.000 en toda la Comunitat Valenciana.

Ahora bien, uno de los grandes tenedores de vivienda en la Comunitat Valenciana es la Sareb, el denominado ¡banco malo’, que se quedó con multitud de propiedadestras el impacto de la burburja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008. Según los datos que el propio organismo ofrece son casi 9.000 viviendas de las poco más de 46.500 que posee en toda España. Y casi un 20 % del total están en la Comunitat Valenciana. Por provincias, 4.045 están en Valencia, 3.051 en Castellón y 1.801, en Alicante.

Desde la PAH llevan años exigiendo que la banca y los fondos buitre estén obligados, por ley, a la firma de alquileres sociales mientras se amplía el parque público de vivienda.