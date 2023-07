El PP también gobernará la Diputación de Valencia. Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez, ha cumplido con su amenaza y su representante en el pleno provincial se ha votado a sí misma lo que ha provocado un empate entre la derecha y la izquierda que se resuelve a favor de los populares al ser la formación con más representantes. Vicente Mompó, alcalde de Gavarda y líder provincial del PPCV, es así el nuevo presidente de la diputación.

Las reuniones han sido hasta el último momento, pero como ha expresado el propio Rodríguez, líder de la formación, a la entrada del pleno: "No ha cambiado nada, mantenemos nuestra posición". Es decir, no votarían a favor del socialista Carlos Fernández Bielsa, justificando la desconfianza en la dirección autonómica del PSPV de Ximo Puig. Y eso ha hecho la representante de Ens Uneix, Natàlia Enguix.

La única diputada de la formación comarcalista, la que podía desempatar la contienda a favor de la izquierda, se ha votado a sí misma tanto en la primera como en la segunda votación. Y pese a que el partido de Rodríguez había pedido a PSPV y Compromís que votaran a Enguix si querían "parar a la derecha" y conformar un gobierno progresista, no ha sido así. Tanto socialistas como valencianistas han votado a Bielsa.

Así, los 13 votos del PP más los dos de Vox, que han apoyado a Mompó (el voto es secreto, pero no han presentado candidato alternativo), y los 12 de los socialistas más los tres de Compromís han provocado un empate a 15 que ha otorgado, tras una segunda votación en la que se han repetido los mismos resultados, la corporación provincial al partido con más diputados en el pleno, es decir, el PP.

"Decisión imperdonable"

Y si el resultado de la votación y de que Mompó pudiera tomar la vara de mando fue la fractura entre las formaciones de izquierdas, esta se ha visibilizado en los discursos posteriores en los que PSPV y Compromís han cargado contra la decisión de Ens Uneix, además de pedir "perdón" a la "ciudadanía progresista". "Siendo una profunda desazón" por una decisión que ha calificado de "imperdonable" y que "nadie entiende", ha indicado Bielsa, del PSPV, quien ha señalado que un gobierno progresista en la diputación "era una oportunidad histórica que se ha perdido por un error inmenso".

"La Vall no ens uneix, la Vall nos separa, han estado provocando con su actitud lo que ha ocurrido, que la extrema derecha está gobernando también aquí, y eso lo deberán explicar no solo en la Vall d'Albaida, sino en todas las comarcas", ha añadido Dolors Gimeno, de Compromís. "No hemos cumplido con nuestro mandato con la ciudadanía", ha señalado la valencianista quien ha insistido que si los problemas entre estas dos formaciones son "personales y no políticos" significa que "no están a la altura de ser representantes".

Previamente, la representante de Ens Uneix, Natàlia Enguix, que ha sido la primera en hablar, ha señalado que las negociaciones no han llegado donde queríamos debido a "los egos y las luchas internas". El objetivo principal, ha dicho, tiene que ser "mejorar la vida de la gente y si perdemos de vista ese objetivo pueden pasar cosas como que hoy no haya un gobierno progresista en la diputación".