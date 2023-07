Amante de la vida, deportista y carismático. Así era Óscar Serra Buqué, el conocido surfista valenciano que falleció de manera inesperada en México hace ahora dos años. Aquel fatífico día de julio de 2021, el joven de 23 años se disponía a surfear como otro día cualquiera en la costa de Puerto Escondido, en México, un punto de encuentro para surferos experimentados.

El valenciano cayó de una ola de dos metros y tras golpearse la cabeza, se hundió. Los equipos de rescate hicieron todo lo posible para salvarle la vida, pero ya era demasiado tarde. El joven falleció mientras sus amigos y su pareja sentimental, la surfera de Zarautz Ainara Aimat, contemplaban la escena.

Días después, estos mismos compañeros rindieron un sentido homenaje al valenciano en la playa, en el que pronunciaron palabras de apoyo a los familiares del joven y ensalzaron la filosofía de vida de Serra, basada en vivir el presente.

Un sentido mensaje

El vídeo del homenaje se hizo viral en las redes sociales. La pareja del joven compartió las imágenes con el siguiente mensaje: «Un agur a nuestro capitán. Ha sido una maravilla poder despedirme de él así. Me quedo con una imagen de un atardecer increíble, en un lugar muy especial para él. Me imagino que se estaría partiendo el culo de todo lo que estamos haciendo. Le habría encantado verlo. Y le habría encantado y estaría super agradecido de todo el amor y apoyo que estoy recibiendo. Ojalá todos pudieses haber estado aquí y ver cuanta gente ha movido y cuánto amor hemos recibido. Espero que este video os llegue a todos sus amigos y familiares, y que lo disfrutéis tanto como yo he disfrutado esta despedida. Mil gracias de todo corazón a toda la gente que ha venido, que me ha escrito y me ha ayudado aquí. Aunque esté lejos os noto muy cerca. Espero veros muy pronto y daros un abrazo enorme de su parte.Se que os quería con toda su alma».

Quién era Óscar Serra Buqué?

Óscar Serra Buqué pertenecía a una amplia familia valenciana. Era nieto de Enrique Buqué, histórico jugador del Valencia CF. De hecho, guardaba un enorme parecido con él. Tenía dos hermanas, Marta y Begoña.

Llevaba un estilo de vida improvisado, con un único centro, el surf. Hacía todo lo posible por avanzar en este deporte, por ello, siempre estaba de viaje. El joven no dudaba en compartir sus aventuras en las redes sociales. Una afición que compartía con otros amigos, como los influencers Jose y Javi Postigo.

La familia Serra Buqué tenía un fuerte arraigo a Xàbia. De hecho, las cenizas del joven fueron lanzadas en su costa.