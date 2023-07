Hace un año Ruth Merino planteaba presentarse a las primarias para liderar Ciudadanos. Era la síndica del grupo naranja en las Corts y no descartaba la posibilidad de competir por ser la candidata a las elecciones del 28 de mayo. "En principio, si el momento así lo indica y se dan las circunstancias, sí", dijo en los pasillos del parlamento valenciano un 6 de julio, según recogió este periódico. Doce meses después, ha sido la elegida no solo para tener las llaves de la caja de la Generalitat sino para ser la voz la del gobierno de PP y Vox.

El mantra habitual de que todos los gobiernos son de coalición entre el responsable de Hacienda y el resto de integrantes tiene, en este caso, una gracia añadida. Supone que el nuevo Consell de Carlos Mazón se convierta en la unión bajo su mandato de lo que en la pasada legislatura eran "las tres derechas" en la oposición. Populares y voxistas son los firmantes del acuerdo mientras que Merino será la representante de Ciudadanos, de la que llegó a ser la portavoz en el parlamento valenciano, hasta que en enero de 2023 lo abandonó entre lágrimas.

"Siento mucha tristeza e impotencia", dijo en aquella rueda de prensa en la que anunció que se marchaba de la formación, dejaba el acta en las Corts y volvía a su puesto en la Agencia Tributaria, donde es técnica de Hacienda. Las disputas internas en su partido el pasado invierno, en pleno proceso de refundación, son las que le alejaron definitivamente del proyecto. "No formo parte de esas listas, ni he sido preguntada por nada dentro del partido", señaló a apenas unos días de dimitir.

Previamente había ascendido como síndica de Cs tras la marcha de Toni Cantó. No se caracterizó por el tono duro de su predecesor, buscaba ser "más moderada, no tan combativa", aunque sus ataques estaban más dirigidos hacia la izquierda, especialmente desde el punto de vista económico siempre bajo el calificativo de "liberal", término que también adopta Mazón. Le tocó vivir, eso sí, la marcha de cinco diputados de su grupo al de no adscritos, tránsfugas con los que, en el caso de Jesús Salmerón, coincidirá en el PP.

Ascenso sin ser afiliada

Ese perfil técnico y más centrista le ha brindado su regreso a la política a la que no cerró la puerta el día en que dejó Cs. Apenas tres semanas después, el nuevo presidente de la Generalitat la recuperó para su equipo económico primero y después en las listas para el 28M donde concurrió como número siete por Valencia lo que le valió conseguir el escaño, al que ahora renunciará para estar en el Consell. Pero no en un puesto cualquiera. Será uno de los perfiles con más peso como portavoz y consellera de Hacienda.

Merino se convertirá en la cara y la voz del Ejecutivo autonómico en las comparecencias cada semana así como en la responsable económica. Ella dispondrá de las llaves de las arcas públicas. Ascenso meteórico pese a no ser afiliada del PP. Su entrada en el Gobierno supone romper un techo de cristal: en cuarenta años de autogobierno valenciano no había habido ninguna mujer que estuviera al frente de la Conselleria de Hacienda, área que además unirá la coletilla de Economía, anteriormente desgajada, y Administración Pública.

Darle la Portavocía a quien llevará la cartera de Hacienda puede ser interpretado también como un mensaje para poner la economía como uno de los focos del nuevo gobierno frente a la batalla cultural que suele liderar Vox. Entre sus primeras tareas estará un futuro recorte fiscal que Mazón ha ido dejando caer y comenzar a confeccionar los Presupuestos de 2024. Para su otra gran batalla, la reforma de la financiación autonómica, tendrá que esperar al 23J para saber quién será el contendiente que tendrá enfrente: si un gobierno del PP o uno del PSOE. Pero de cómo pueden cambiar las cosas Merino es ya una experta.