El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicado este miércoles la necesidad de seguir profundizando en el diálogo social para conseguir avances en el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana tras reunirse con patronal y sindicatos.

Mazón ha hablado desde el Palau de la Generalitat, en presencia del presidente de la CEV, Salvador Navarro, la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, y el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, con los que previamente ha mantenido su primera reunión de trabajo tras su toma de posesión como president de la Generalitat.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo valenciano ha dado “por abierta la agenda del diálogo social” cuya continuidad se ha comprometido a mantener y, en este sentido, ha anunciado que, de ahora en adelante, estos encuentros con los agentes sociales pasarán a tener una periodicidad trimestral para dejar de ser “algo esporádico” o “a demanda”.

Mazón considera abierto el diálogo social de su etapa en el Consell y reconoce el trabajo de Puig para "garantizar inversiones"

Por otro lado, el president ha reconocido el papel “proactivo” tanto de patronal y sindicatos, como del anterior Consell, para “garantizar las inversiones en la Comunitat Valenciana” y ha mostrado una predisposición a seguir trabajando en esta línea, para asegurar “un clima de respeto” hacia los derechos de las personas trabajadoras y a la vez generar empleo “estable y de calidad” e incentivar la actividad económica.

Conjura valenciana por una financiación autonómica

Otro de los ejes de esta reunión ha sido la financiación autonómica, que ha calificado de “una prioridad” y ha recordado que el partido que preside ingresó en la Plataforma per un Finançament Just, para reivindicar “gobierne quien gobierne” esta prioridad.

Así, ha anunciado que en el mes de septiembre se producirá un encuentro entre Presidencia de la Generalitat y la Plataforma per un Finançament Just para reforzar este mensaje reivindicativo, que, según asevera, requiere unidad tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos para convertirse en una "conjura valenciana", no solo por la financiación autonómica, sino también para reclamar otros asuntos “fundamentales” como el agua, inversiones pendientes, como las del Corredor Mediterráneo, o unos Presupuestos Generales del Estado “que no vuelvan a dejar a Alicante como la última provincia del Estado en inversión”.

Por su parte, los agentes sociales han agradecido al president de la Generalitat su predisposición para mantener un clima de diálogo permanente, que consideran importante para poder seguir garantizando la estabilidad social, atrayendo inversiones a la Comunitat Valenciana y continuar siendo un referente en este ámbito a nivel nacional.