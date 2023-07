Todos los hombres del presidente

El círculo de confianza en torno al president de la Generalitat, Carlos Mazón, queda configurado ahora mismo por cinco nombres (y hombres): Miguel Barrachina, Juan Francisco Pérez Llorca, Santiago Lumbreras, José Manuel Cuenca y Cayetano García.

Los primeros son sus escuderos en Les Corts, como se ha visto durante los últimos meses, en los que este tándem ha estado al frente de los asuntos más críticos con los que ha tenido que lidiar el líder del PPCV.

Barrachina, que se ha consolidado como síndic en el parlamento, ha sido director de las campañas del 28M y del 23J, mientras Pérez Llorca, el hombre en el partido y también alcalde de Finestrat, ha visto crecer su sombra al aparecer como el ideólogo de la cesión de votos a Compromís para quitar un puesto en la Mesa de Les Corts al PSPV, por ejemplo. «Es el que manda», afirman fuentes del Partido Popular valenciano.

Síndic y secretario de Organización del PPCV también estuvieron al frente de las reuniones con Vox que alumbraron el acuerdo de coalición.

Máxima confianza

Con esa retaguardia bien cubierta, Mazón ha apuntalado ahora su sistema de seguridad elevando a Lumbreras, Cuenca y García a las tres secretarías autonómicas que dependen directamente de Presidencia. Con estos nombramientos, que eran un secreto a voces, el president los sitúa como su prolongación en el Ejecutivo.

Lumbreras, nuevo secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia —cargo similar al que ocupaba Alfred Boix en el Consell de Ximo Puig—, es el que más experiencia acumula de la terna y un viejo conocido de Carlos Mazón.

Uno y otro llegaron a la política de la mano del expresident autonómico Eduardo Zaplana, el hilo conductor de muchos de los nombramientos del nuevo Consell. Desde entonces ha sido su escudero durante su recorrido político en Alicante y en la última etapa ha sido su jefe de gabinete en la diputación provincial.

Lumbreras, de quien ahora dependen hasta cinco direcciones generales, fue también jefe de informativos de la extinta Ràdio 9 y desde entonces le persigue el caso de las listas negras en las que se incluían trabajadores críticos con el PP. El PSPV le ha recordado esta misma semana su participación en aquel episodio, un extremo que terminó siendo admitido por el entonces director de la emisora, Francisco Mora.

Cuenca asume, por su parte, la secretaría del Gabinete del President y Comunicación. Exdirector de la Cadena Cope en Alicante (donde también fue jefe de Deportes) y en Murcia, fue fichado por Mazón a principios de año como jefe de gabinete en sustitución de Daniel Sirera, que dejó el cargo para convertirse en el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona. El periodista gestionará tres direcciones generales.

Inseparable de Mazón

Completa el tridente Cayetano García Ramírez, un desconocido para el gran público. Incluso fuentes del PPCV admiten que empezaron a verle durante la precampaña, en la que no se ha separado de Mazón, y se declaran incapaces de aportar detalles de su trayectoria.

En la noche del triunfo electoral de Mazón el pasado 28M, García Ramírez fue uno de los más efusivos en las celebraciones en la sedede los conservadores.

Todos coinciden, eso sí, en que este funcionario habilitado de carácter nacional es un «coco». Recién entrado en la treintena, Mazón lo sitúa como secretario autonómico de Presidencia y le confía cuatro direcciones generales, entre ellas la de Simplificación Administrativa, un proyecto al que el jefe del Consell ha dado mucha importancia durante la campaña y que está enfocado a eliminar trámites burocráticos y facilitar la actividad empresarial.

«No todo es eficiencia y no todo es inmediatez, pero, a sensu contrario, no todo puede ser inmovilismo y dictadura procedimental en base a los designios de los catedráticos del siglo XIX», defendía al respecto en un artículo publicado en prensa en 2022.

Perspectiva de género

El mandato de Mazón en la Generalitat ha arrancado con los focos del feminismo sobre su cabeza. Pocos días después del 28M fue el primer barón popular en sellar una alianza con Vox, la cual defiende a capa y espada. Asegura que son compañeros de viaje «responsables» y que aportan «estabilidad» a la política valenciana. Pese a esos atributos, los socios ya han generado al president varios fuegos por sus postulados radicales. La cuestión de género ha sido uno de los focos habituales de los escándalos alrededor de Vox. La violencia machista no aparecía como tal en el programa de gobierno de coalición y los socios ultras empezaron su andadura al frente de Les Corts alejados de una pancarta de condena institucional tras el enésimo crimen machista.

La maniobra de diferenciación del PP se ha plasmado con gestos y palabras, pero también con hechos. Mazón se ha esforzado en despejar cualquier duda del compromiso de su Gobierno (y de su partido a nivel nacional) en la lucha contra la violencia de género y ha brindado a Génova un Ejecutivo paritario, ha mantenido a Igualdad con rango de vicepresidencia, ha confiado la portavocía del Ejecutivo a una voz femenina (Ruth Merino) y ha creado la figura del comisionado contra la violencia sobre la mujer, una figura de nueva cuña inexistente con el gobierno del Botànic.

Junto a ello, el equipo de máxima confianza que ha terminado de diseñar esta semana el nuevo president con el nombramiento de los secretarios autonómicos es enteramente masculino. Los tres de Presidencia llegaron en la primera remesa, un claro signo de que Mazón ya tenía esa estructura muy definida.