La sucesión de problemas y errores en la adjudicación de plazas de profesores parece que todavía no ha acabado. La Conselleria de Educación sigue sin designar plaza para más de 12.000 profesores interinos a 10 días del inicio del curso escolar.

En una reunión informal mantenida a las puertas de la conselleria, los responsables de Educación han explicado a representantes de los sindicatos y a varios profesores que se habían concentrado esta mañana lo sucedido. Junto a la directora General de Educación, Sonia Sancho; el subdirector José Pascual Hernández, ha vuelto a hacer hincapié en que los problemas y errores en la adjudicaciones se deben a que el programa informático utilizado para 'cruzar' los datos de cada aspirante con las plazas disponibles o ofertadas no estaba preparado. En palabras del responsables de Educación, "no había ningún algoritmo que controlara estas opciones". "De momento no se puede arreglar pero se podrá, seguro", ha matizado.

Hasta las puerta de la conselleria de Educación se han concentrado esta mañana una decena de profesores afectados por los errores y fallos informáticos en la adjudicación de plazas. De hecho, los afectados han coincidido justo con la llegada del equipo responsable de la conselleria.