La presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, asegura en un tuit que "el auténtico valenciano es el de las normas del Puig", en referencia a las normas ortográficas inventadas por la secesionista RACV (Real Acadèmia de Cultura Valenciana) en 1979. La segunda autoridad de la Comunitat Valenciana, sólo por detrás del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se pronuncia así sobre la polémica surgida esta semana al utilizar la Conselleria de Agricultura el valenciano no normativo en un tuit repleto de faltas de ortografía. Una decisión que incumple el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y que fue avalada por el conseller de Educación, José Antonio Rovira, de quien depende la dirección general de Política Lingüística de la Generalitat.

"No soy un experto en cuestiones lingúïsticas. Soc d’Alacant"

Rovira aseguró sobre el uso de esta normativa alegal de las normas del Puig que "cada uno que utilice el valenciano que estime conveniente. Si todo es valenciano". Aunque advertido de que incumplía el Estatut Rovira respondió: "No soy un experto en cuestiones lingúïsticas. Soc d’Alacant". El titular de Educación incluso aseguró sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la autoridad lingüística valenciana: "No creo que la academia tenga la verdad absoluta como no la tiene nadie".

Tras el revuelo creado por esta insumisión lingüística de los nuevos responsables del Consell, la presidenta de las Corts Valencianes ha escrito un tuit a las 14.32 horas, íntegramente en castellano, en el que comparte una noticia sobre el cuestionamiento del Consell de Mazón al valenciano normativo y asegura: "¿Alguien tiene alguna duda de que si Vox no estuviera en el gobierno valenciano este debate no se habría abierto? Vox es totalmente necesario, solo con su llegada se empieza a cuestionar lo que Vox (sic) tiene muy claro, el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el de las #NormasDelPuig. Algunos no lo tenían tan claro, pero vox (sic) hace su trabajo", asegura, jactándose de reabrir la batalla de la lengua, que quedó enterrada con la creación de la AVL en 1998, tras un acuerdo entre el PP y el PSPV.

Polémica en Twitter

Sobre este polémico tuit de la presidenta de las Corts Valencianes se ha pronunciado la síndica del PSPV en las Corts, Rebeca Torró, en el que contesta a Massó, en valenciano: Esto ya es demasiado. Un conseller orgulloso de su incultura [en referencia a José Antonio Rovira] y ahora la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana incumpliendo la ley y el Estatut. ¿Mazón piensa poner orden en estas barbaridades en algun momento?".