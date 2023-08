Las reclamaciones por errores en las listas de docentes ascienden a 400

La Conselleria de Educación ha recibido unas 400 reclamaciones por incidencias relacionadas con las listas de adjudicación de las 21.000 plazas de maestros y profesores que este año se han adjudicado con veinte días de retraso y a ocho días del inicio del curso escolar para los docentes. La cifra la facilitaba el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en la rueda de prensa del pasado jueves. Aunque puede aumentar porque los docentes tienen un plazo de dos días hábiles para presentar alegaciones. Yel último listado, el de los profesores interinos de Secundaria y Formación Profesional (FP), se publicó a las 1.30 horas de la madrugada del pasado miércoles, por lo que el plazo legal finalizaba la pasada madrugada. Las posibles reclamaciones por el destino asignado en las listas se presentan a través del registro electrónico específico de la Oficina Virtual del Docent (Ovidoc).

Según los datos facilitados por la Conselleria de Educación el jueves, «en 2022 hubo 281 reclamaciones en el proceso de adjudicación de plazas» en un año que se considera «ordinario». «Este año hemos tenido un proceso extraordinario en tanto que había procesos nuevos, como el cambio de cuerpo de profesores técnicos de FP a profesores de secundaria (PS) que no era reconocido por el sistema (que engloba a 1.072 personas) y tenemos contabilizadas 400 en todo el proceso global, por lo que es similar al año pasado», destacó el conseller Rovira durante su multitudinaria comparecencia del jueves. Fuentes oficiales de la Conselleria de Educación explicaron a Levante-EMV que «los recursos de PT a PS, unos 100, ya están resueltos y se han estimado entre el 40-45%. En el resto de cuerpos, que hay alrededor de 260, se está trabajando».

Además de los errores en el cambio de profesores técnicos de FP a secundaria, el STEPV, el sindicato mayoritario en la enseñanza, también otras incidencias que afectaban a especialidades de los ámbitos científico y humanista y la asignatura de Cultura Clásica en la que «no se ha respetado el orden de la resolución concreta», según confirman fuentes del sindicato a Levante-EMV.

El PP acusa de sectarismo a Compromís

Sobre la polémica también terció ayer la portavoz de Educación del PP en las Corts, Beatriz Gascó, quien volvió a apuntar y criticar a Compromís porque «ha antepuesto el sectarismo al inicio de curso escolar y ha demostrado que no le importan los escolares de la Comunitat Valenciana», además de acusar a los anteriores responsables de la conselleria de estar «más interesados en boicotear el proceso» de adjudicaciones docentes. Gascó sigue así la estela del conseller que achacó parte de los problemas en el proceso de adjudicación de plazas al cese de siete responsables de Educación relacionados con el proceso aprobados por la consellera saliente de Compromís, Raquel Tamarit.

«Los ceses, firmados por la entonces consellera cuando todavía no había ni tomado posesión el nuevo conseller, demuestran hasta qué punto la irresponsabilidad ha primado en este proceso», asegura la diputada en un comunicado. Beatriz Gascó añade que Tamarit «queda en evidencia» al asegurar que permanecieron en sus puestos hasta el 31 de julio para dejar el proceso listo «cuando sabe que es falso por ser materialmente imposible, ya que las notas de las oposiciones no llegaron hasta ese mismo día y aún hubo que esperar al 1 de agosto para que llegara del ministerio el listado de la estabilización de interinos». «Cuando empezó el proceso de la adjudicación de las plazas, los responsables de provisión de personal docente, la jefa de servicio de gestión y determinación de plantillas de personal docente o los directores territoriales ya no estaban en sus puestos», recordó. Esto demuestra, denuncia Gascó, que en Compromís estaba «más interesados en boicotear el proceso que en el inicio de curso», al tiempo que lamentó que «la falta de planificación, especialmente en lo que respecta a un sistema informático obsoleto, haya obligado a trabajar contrarreloj a los responsables actuales de Conselleria de Educación».