Vox vuelve a esconder la violencia de género. La presidencia de las Corts, en manos de la ultraderechista Llanos Massó gracias al pacto de coalición con el PP, ha convocado un minuto de silencio por el crimen machista de Alzira en el que, de nuevo, evita el término violencia de género o machista. En la concentración, que se celebró a las 12 horas, la presidenta y dirigentes de Vox se apartaron de la tradicional pancarta con el lema "Las Corts contra la violencia machista". En el último precedente, los representantes de extrema derecha también se apartaron.

"Atendiendo a las indicaciones de la Presidencia de las Corts, se convoca una concentración de un minuto de silencio delante del Palau del Borja, hoy viernes 1 de septiembre, a las 12.00 horas, para condenar el asesinato de una mujer a anos de su marido ocurrido en Alzira esta semana", reza el comunicado. La izquierda ha criticado duramente este nuevo desmarque de Vox en materia de igualdad, mientras el PP, que no ha puesto en duda que se trata de un crimen machista, ha esquivado la confrontación con su socio y ha insistido en su compromiso en defensa de la mujer.

Joaquín Alés, síndico adjunto de Vox en las Corts, ha señalado que su partido "condena el grave crimen" ocurrido en Alzira "como cualquier otro crimen". "No se puede negar cuando una mujer es asesinada a manos de un hombre, pero no estamos de acuerdo con un sistema discriminatorio (en referencia a la ley contra la violencia de género) que tipifica los delitos de manera distinta según el sexo del agresor", ha criticado.

El portavoz de la ultraderecha ha señalado que se trata de un crimen "equiparable al resto de violencias que se producen dentro del ámbito intrafamiliar" y ha reclamado un "endurecimiento de la ley" para rebajar el número de asesinatos.

La concentración está convocada a las 12.00 horas a las puertas del parlamento valenciano. A la misma hora tendrá lugar otra concentración frente al Palau de la Generalitat, convocada por el Consell, en la que habla de "violencia contra la mujer". Es el mismo término empleado en redes sociales.

La Generalitat manifesta la seua repulsa davant l'assassinat de Raquel aquest dimecres a Alzira i convoca una concentració de condemna hui, a les 12.00h, a la porta del Palau de Generalitat (Pl Manises. València) així com davant de les delegacions del Consell a Alacant i Castelló — GVAIgualtat (@GVAIgualtat) 1 de septiembre de 2023

El PSPV ha manifestado su "rotunda condena" al crimen machista y ha criticado que las Corts no hayan convocado el minuto de silencio "no se haga respetando el pacto contra la violencia de género" al no incluir el término "violencia machista" pese a la confirmación de Delegación de Gobierno de esta tipología de crimen.