Sanidad podrá adjudicar sin un examen las plazas desiertas en las oposiciones

Europa le puso deberes a España. Si las administraciones quería conservar los fondos europeos tenían que reducir, de una vez por todas, las altas tasas de temporalidad. La Conselleria de Sanidad, una de las más afectadas con plantillas llenas de interinos, se puso a ello. Lo primero fue sacar más de 12.000 plazas en las oposiciones acumuladas de 2017, 2018 y 2019. Las que no entraron ahí, se iban a resolver por un concurso de méritos que está en marcha gracias a la Ley 20/2021 y que afecta a 9.200 plazas.

El problema es que las oposiciones no han ido como se esperaba y solo en el multitudinario examen de Enfermería, lo difícil de las preguntas ha hecho que se vayan a quedar desiertas un tercio de las plazas: solo han aprobado 2.660 aspirantes pese a que había 3.817 puestos convocados. La solución la ha dado el Gobierno central a través de un real Decreto que abre (otra) puerta trasera a las comunidades que, como la valenciana, no van a cumplir con lo que espera Europa: podrán convocar otro concurso de méritos para esas plazas desiertas.

Así, los puestos que debían haber sido cubiertos en propiedad por concurso oposición, se cubrirán solo contando tiempo trabajado (70 %) y formación e investigación pero sin examen. Ahí entrarían las 1.155 que han quedado de las oposiciones de Enfermería y se podrían sumar otras como las 18 de médico de Urgencias.

Esta «segunda» puerta de atrás para llegar al 8 % de temporalidad la abrió el Gobierno central el pasado 29 de junio en un Real Decreto. Ahí, entre muchas otras disposiciones se incluía el artículo 217 que permite sacar de nuevo otro concurso de méritos (igual al de la Ley 20/2021) con las plazas que hayan quedado desiertas en otros procesos anteriores siempre que «cumplan las condiciones» que se pedían para ir al inicial.

Sanidad tiene que pronunciarse

La Conselleria de Sanidad no ha confirmado todavía si se acogerá finalmente a este artículo pero si no vuelve a sacar las plazas, se podría no llegar a cumplir con los objetivos de Europa, lo que supondría devolver subvenciones. La propuesta ya la puso sobre la mesa en su día el sindicato UGT tras conocer la «escabechina» que había supuesto la oposición de Enfermería. Por aquel entonces, la administración adelantó que se «estudiaría» la posibilidad jurídica de hacerlo aunque no había anclaje legal, ahora sí.

Si se coge este camino, a la administración de Marciano Gómez no le sobra demasiado tiempo. Hay cuatro meses de plazo para aprobar qué plazas entrarán en esta última convocatoria y la resolución de las plazas, como el otro proceso de concurso de méritos en marcha, tendrán que estar listo antes del 31 de diciembre de 2024.

«Traerá cola»

Esta solución de emergencia para cumplir con los dictados de Europa «puede traer cola», según han reconocido fuentes sindicales a este diario. Los que ahora sí han aprobado las oposiciones convocadas podrán elegir plaza antes de los que tengan opción a través de cualquiera de los concursos de méritos pero, mucha gente que no ha aprobado se puede ver agraviada porque esas plazas ya no volverán a ir a una OPE, sobre todo el personal sanitario que ha estado trabajando en las áreas de salud del modelo Alzira (Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent) ya que el tiempo trabajado en estas zonas no suma en estos concursos de méritos.

Los afectados han llevado esta «discriminación» a los tribunales e incluso pidieron suspender de forma cautelar el proceso.