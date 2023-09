Educación ha cancelado la adjudicación de 2.880 plazas docentes previstas para hoy por "errores informáticos". El departamento dirigido por José Antonio Rovira ha asegurado que aplaza la publicación de las listas "para no lesionar los derechos de los funcionarios" a los que pudieran afectar los errores.

Según ha anunciado el sindicato UGT, se trata de las plazas destinadas a cubrir las sustituciones o bajas de última hora del profesorado al iniciar el curso escolar. Según una estimación del sindicato los colegios e institutos arrancaron el curso escolar con entre 3 y 5 profesores menos por centro.

Esta adjudicación de plazas estaba reservada para arreglar esas bajas de última hora, pero finalmente no se han publicado, lo que deja a los centros escolares sin personal y a miles de alumnos sin profesorado para empezar las clases. Educación no ha revelado por el momento cuándo se publicarán de nuevo las adjudicaciones, que debían haber salido a las 14:30 horas.

Este error se suma a la lista de problemas y fallos informáticos que lleva reportando conselleria desde el mes de agosto y que tiene todavía a miles de profesores en vilo esperando su destino laboral con el curso empezado.

Hasta el 31 de ocrubre de 2023, Conselleria de Educación continuará publicando este tipo de adjudicaciones continuas y para puestos de difícil cobertura. Pese a todo, la adjudicación más importante es la del inicio de curso porque llena los huecos de personal que pueda haber para comenzar bien las clases.

Inicio de curso atropellado

El inicio de curso escolar ha estado marcado preciscamente por estos fallos en las adjudicaciones de docentes que han venido sucediendo todo el mes de agosto. Aunque las aulas han abierto con normalidad, el arreglo de las listas no dejó contentos a los sindicatos educativos.

La adjudicación de hoy se esperaba como un trámite que se publicaría a las 14:30 horas como marca la ley, pero no ha sido así. El resultado es que casi 3.000 docentes siguen en vilo y miles de alumnos no podrán dar clase hasta que no se resuelva la adjudicación.

El conseller José Antonio Rovira inauguró el curso con el anuncio de un plan de salud mental para las aulas valencianas. Aseguró que estaba en conversaciones con el conseller de Sanidad Marciano Gómez para incorporar psicólogos a los colegios. Este tema, que preocupa especialmente al conseller, es también una de las mayores preocupaciones de los docentes y directores, sobre todo en los institutos, donde los trastornos mentales están creciendo en número y apareciendo en adolescentes cada vez más jóvenes.

Pese a todo, 804.000 escolares y 81.000 docentes arrancaron el curso este lunes, con la gran novedad (también polémica) de que tendrán dos horas más de clase a la semana que podrán dedicar a Matemáticas o Inglés según decida el centro. Polémica porque la decisión la tomó Rovira unos pocos días antes de empezar las clases, lo que ha trastocado mucho los planes y horarios de los centros escolares, aunque el 75 % de los institutos finalmente se ha sumado y dará más Matemáticas e Inglés.