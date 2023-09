"No he leído ninguna propuesta", "cuando se vaya a debatir, decidiremos", "no la conozco", "primero habrá que leerla"... las perífrasis verbales utilizadas por el síndic del PP, Miguel Barrachina, han sido y todas en la misma línea: esquivar un posicionamiento de su partido sobre si apoyará o no la petición de Vox a que se homologuen los títulos de valenciano de Lo Rat Penat pese a que sea valenciano no normativo, contrario al criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. "Si el Consell dice que lo va a estudiar, me parece fenomenal que lo estudie", ha sido lo más lejos a lo que ha llegado.

El PPCV ha evitado así mostrar su apoyo directo a la propuesta que Vox presentó el lunes. Tampoco lo ha rechazado, simplemente se ha amparado en el desconocimiento de la medida para dar una respuesta. La formación de ultraderecha registró en las Corts una PNL instando al Ejecutivo autonómico a dar carácter de oficialidad "a la mayor celeridad posible" a los títulos expedidos por Lo Rat Penat así como a habilitar como profesores de valenciano a aquellos que hubieran logrado su título por la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), que también se basa en las Normas de El Puig, no normativas. Este martes, su diputado, José María Llanos, ha defendido la moción aunque ha admitido que pese haberse presentado por vía de urgencia no estará para el próximo pleno de la semana que viene. "Queremos que las Normas de El Puig, que fueron base normativa hasta que por cuestiones ideológicas fueron rechazadas por Lerma, vuelvan a tener reconocimiento oficial", ha justificado Llanos. Es más, el parlamentario de la ultraderecha ha indicado que la propuesta estaba "consensuada" con el Consell y los partidos que lo conforman, esto es, PP y Vox, pese a que minutos después Barrachina le contradijera. "No está consensuada con nosotros, ni he firmado esa propuesta ni la he leído", ha explicado Barrachina. La PNL, tal y como está registrada en las Corts, cuenta solo con el sello del grupo parlamentario Vox y con la firma de dos de sus diputados: el propio Llanos y el síndic adjunto, Joaquín Alés. Posteriormente, Llanos ha señalado que lo que hay es un "compromiso de gobierno" de los dos partidos para "avanzar" en esa homologación y que su PNL "contribuye" a conseguir ese objetivo. Encaje legal Otra cosa es cómo se podría lograr. Hace una semana la portavoz del Ejecutivo autonómico, Ruth Merino, aseguró que el Consell lo estudiaría. Para Llanos, este cambio podría hacerse sin necesidad de reformar el Estatut. En este se señala que la Acadèmia Valenciana de la Llengua es la que "fija la normativa lingüística oficial para las administraciones públicas". "El Estatut no prohíbe nada", ha remarcado. Sin embargo, su encaje legal no es sencillo ya que sería dar esta capacidad a organizaciones que cumplen otras normas lingüísticas que la institución que se reconoce como la que cuenta con esta competencia, en este caso, la AVL. Es precisamente este encaje legal sin la necesidad de reformar el estatuto de autonomía uno de los asuntos hacia los que apuntan fuentes del PP que se ha de estudiar antes de darle su apoyo en una PNL y al que se acogió Merino la semana pasada. De momento, no se debatirá en el próximo pleno pese a la tramitación de urgencia impulsada por Vox. No obstante, esto no ha impedido que la oposición arreciara sus críticas sobre los 'populares' a los que ha acusado de dejarse llevar por la "radicalidad" de la ultraderecha. "La radicalidad se contagia", ha señalado el síndic adjunto del PSPV, Arcadi España, quien ha indicado que es "difícil diferenciar" a PP y Vox. "Cada semana todo lo que toca la ultraderecha se convierte en ultraderecha", ha añadido y ha señalado en este caso el valenciano. Para los socialistas esta propuesta supone "menospreciar" la lengua al indicar que cualquiera "pueda establecer las reglas que quiera", algo que, "no se haría ni con el castellano, ni con el inglés". Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le ha pedido a Vox que "estudie". "El estatuto es claro, la autoridad lingüística es de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, lo demás son ganas de enredar y no valorar la lengua", ha expresado.